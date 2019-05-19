Çoşkulu kutlama

HABER:Esra Öztürk

Galarasaray kendi evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Bolu'da sokaklara dökülen Galatasaray taraftarları takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutladı. İzzet Baysal Caddesi üzerinde kent meydanında toplanan yaklaşık bin kişilik sarı-kırmızılı taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk şarkıları söyledi. Araçlarla kutlamalara katılanlar da kornalar çalıp araçlarının pencerelerinden bayraklar sallayarak takımlarının şampiyonluk coşkusuna katıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2019, 23:41