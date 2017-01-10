HABER: S. Özge Yücel

Coşkun, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Basın mensupları, ilkeli ve tarafsız yayın anlayışından taviz vermeksizin insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi değerli bir görev icra etmektedir.

Ülkemiz ve Şehrimizde, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı doğrultusunda görevlerini fedakarca yerine getirme gayreti içinde olan tüm basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”