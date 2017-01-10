HABER: S. Özge Yücel
Coşkun, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Basın mensupları, ilkeli ve tarafsız yayın anlayışından taviz vermeksizin insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi değerli bir görev icra etmektedir.
Ülkemiz ve Şehrimizde, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı doğrultusunda görevlerini fedakarca yerine getirme gayreti içinde olan tüm basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”
Takdir toplayan uygulama
Coşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü...
Kanalizasyon hattından çıkanlar hayrete düşürdü
Özel İdare Personeline İSG Eğitimi
Belediye kendi haklarından vazgeçti
Projenin ilk filmi “Dört Mevsim Bolu-Sonbahar”...
Taksimetreler zamlandı
Doğanay Bolu basını ile kahvaltıda buluştu
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!