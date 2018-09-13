Haber: Kasım ŞAHİN

22.23. dönem Ak Parti Bolu Milletvekilliği ile 25.26. Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan, önceki İl Başkanlarından Yüksel Coşkunyürek,T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Baş Danışmanı olarak atandı.

Bu güne kadar getirildiği her görevi başarıl bir şekilde yerine getiren tecrübeli ve deneyimli siyaset adamı Yüksel Coşkunyürek’e, yeri görev daha verildi. Coşkunyürek, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Baş Danışmanı oldu.