Haber: Aysun Beykoz

İskilip ilçesi ve köylerinden göç ederek Sağlık ve Dodurga mahallelerine yerleşen Bolu’nun kalkınmasında emeği geçen İskiliplilerin hasretle beklediği ölümlü kazalara neden olan Tosya-İskilip yol sorununda önemli adım atıldı. Bolu ile İskilip’in etle tırnak gibi olduğunu,neredeyse Bolu içinde İskilip kadar nüfus var diyerek Tosya yolunun 10 km.’lik bölümünün ihalesinin yapılacağı sözünü verdi .Bakan danışmanı İskilipli İsmail Çağlar da Çorum yolunun ihalesinin yapıldığını ve nisan ayında ilk kazmanın vurulacağını akabinde de Tosya yolunun ihale sürecinin başlayacağını belirtti.Ulaştırma Bakan Yrd. Sn.Yüksel Coşkunyürek ve danışmanının gösterdiği dostluk ilgi ve alakaya İskilipliler olarak teşekkür ediyoruz. İskilipliler heyetinin ikinci durakları Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yrd .İskilip sevdalısı Sn.Hidayet Vahapoğlu’na oldu. Sn.Bahçeli’nin başdanışmanı da olan Vahapoğlu,Temelini MHP’nin attığı, 20 yılda ancak 11 km.‘si yapılabilen Tosya yolu için İskilipliler heyeti ,Sn.Vahapoğlu’ndan siyasi destek istediler.Sn. Hidayet Vahapoğlu da heyetinin siyasi destek isteğini kabul ederek,Milliyetci Hareket Partisi Genel Başkanı, Sn.Devlet Bahçeli’nin Başbakan Sn.Binali Yıldırım ile görüşme sağlayabileceğinin sözünü verdi. Yakın ilgi ve alakası için hemşerileri, Hidayet Vahapoğlu’na teşekkür ederek memnuniyetle makamdan ayrıldılar. Heyetin üçüncü durakları ise Cumhurbaşkanlıği Külliyesinde görev yapan hemşerilerimiz oldu.Cumhurbaşkanlığı Külliye görevlileri Tosya-İskilip yolu ve İskilip ilçesinin diğer sorunlarının da takipçisi olacaklarını ifade ettiler. Heyetin dördüncü durakları ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Sn. Hasan Tahsin Gökcan oldu.Hemşerimiz ,İskilip-Tosya yolu ve yapımı devam eden yüksekokulun takipcisi olacağını belirtti..

Heyetin Ankara ziyaretleri büyük umutlarla sona erdi.