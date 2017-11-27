banner133

banner101

27 Kasım 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Coşkunyürek’ten İskilip’lilere söz

    İstanbul İskilip ve çevre köyleri Dernek Başkanı Lütfi Karaca, Bolu ÇOR-DER Başkanı H.Fikret Kısar, İskilip muhtarlar dernek Başkanı Mustafa Bozkurt’un katılımlarıyla Ulaştırma Bakan Yrd.Sn. Yüksel Çoşkunyürek’i makamında ziyaret edip yaptığı İskilip incelemeleri için teşekkür ettiler.

    27 Kasım 2017 Pazartesi 13:13
    Bu haber 48 kez okundu
    Coşkunyürek’ten İskilip’lilere söz

    Haber: Aysun Beykoz

    İskilip ilçesi ve köylerinden göç ederek Sağlık ve Dodurga mahallelerine yerleşen Bolu’nun kalkınmasında emeği geçen İskiliplilerin hasretle beklediği ölümlü kazalara neden olan Tosya-İskilip yol sorununda önemli adım atıldı. Bolu ile İskilip’in etle tırnak gibi olduğunu,neredeyse Bolu içinde İskilip kadar nüfus var diyerek Tosya yolunun 10 km.’lik bölümünün ihalesinin  yapılacağı sözünü verdi .Bakan danışmanı İskilipli  İsmail Çağlar da  Çorum yolunun ihalesinin yapıldığını  ve nisan ayında ilk kazmanın vurulacağını akabinde de Tosya yolunun ihale sürecinin başlayacağını  belirtti.Ulaştırma Bakan Yrd. Sn.Yüksel Coşkunyürek ve danışmanının gösterdiği dostluk ilgi ve alakaya  İskilipliler olarak teşekkür ediyoruz.  İskilipliler heyetinin ikinci durakları Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yrd .İskilip sevdalısı Sn.Hidayet Vahapoğlu’na oldu. Sn.Bahçeli’nin başdanışmanı da olan Vahapoğlu,Temelini MHP’nin  attığı, 20 yılda ancak 11 km.‘si yapılabilen Tosya  yolu için İskilipliler heyeti ,Sn.Vahapoğlu’ndan  siyasi destek istediler.Sn. Hidayet Vahapoğlu da  heyetinin siyasi destek isteğini kabul ederek,Milliyetci Hareket Partisi Genel Başkanı, Sn.Devlet Bahçeli’nin Başbakan Sn.Binali Yıldırım ile görüşme sağlayabileceğinin  sözünü verdi. Yakın ilgi ve alakası için hemşerileri, Hidayet Vahapoğlu’na teşekkür ederek memnuniyetle makamdan ayrıldılar. Heyetin  üçüncü durakları ise Cumhurbaşkanlıği Külliyesinde görev yapan hemşerilerimiz oldu.Cumhurbaşkanlığı Külliye görevlileri   Tosya-İskilip yolu ve İskilip ilçesinin diğer sorunlarının da takipçisi olacaklarını ifade ettiler. Heyetin dördüncü durakları  ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Sn. Hasan Tahsin Gökcan oldu.Hemşerimiz ,İskilip-Tosya yolu ve yapımı devam eden yüksekokulun takipcisi  olacağını belirtti..

    Heyetin Ankara ziyaretleri büyük umutlarla  sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: İstanbul, İskilip, çevre, Köyleri, Dernek

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Rektörümüzün Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Konferansından…
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR BASKETBOL
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KÜÇÜK BİR TIK
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ - 1
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Her Nasip Vaktine Esirdir
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Öğretmenim
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (II)
  • Suat Tosun Suat Tosun TAVUKLARIN SESSİZLİĞİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tanju Özcan’dan Atraksiyonlara devam
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜŞTERİLER AYAKTA KARŞILANACAK!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129