Coşkuyürek Kazan’a desteğe geldi

Haber: C. Kutay Aykan

AK Parti Göynük Belediye Başkan Adayı Kemal Kazan, 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını ev ziyaretleri ile sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği evlerde sıcak ve samimi bir şekilde karşılaşan Belediye Başkan Adayı Kemal Kazan, vatandaşlara projelerini anlatıyor. 31 Mart’ta vatandaşların desteğini isteyen Kemal Kazan, seçilmesi halinde vatandaşlara daha iyi ve etkin hizmet verebilmek adına Belediye Binasının yenileyeceklerini söyledi. Projeyle alakalı konuşan AK Parti Belediye Başkan Adayı Kazan, “Göynük Devlet Hastanesi’nin yeni binasına taşınmasının ardından, Orhan Çalış Caddesi üzerinde bulunan eski hastane alanı ile çevresinde yeni bir Belediye Hizmet Binası ve Kent Meydanı projesi hazırladık. Uzun yıllar şehrimize hizmet edecek, ilçe halkının kaliteli ve hızlı hizmet almasını sağlayacak Yeni Belediye Hizmet Binası ve Kent Meydanı projesinin 2019 yılında hayata geçirilmesini planlıyoruz” dedi.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Başdanışmanı Yüksel Coşkunyürek de Kemal Kazan’a destek için ilçeye geldi. Kazan’la birlikte seçim çalışmalarına katılan Coşkunyürek, Kemal Kazan’ı her zaman destekleyeceklerini ifade ederek Göynük’ü gelişmesi adına ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi. Belediye Başkan Adayı Kemal Kazan ise, “İlçemizin her sorununda çekinmeden kapısını çalabildiğimiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Başdanışmanı Sayın Yüksel Coşkunyürek'i Göynük'ümüzde ağırlamaktan büyük sevinç duyduk. Kendisi geçmiş dönemde olduğu gibi inşallah 31 Mart’tan sonra da her ihtiyacımız olduğunda yanımızda olacağını ifade etti. 1 Nisan itibariyle biz hizmete devam edeceğiz; Teşkilatımız, Milletvekillerimiz ve Bakanlarımızın da desteği ile Göynük’ümüzü geleceğe emin adımlarla taşıyacağız” ifadelerini kullandı.