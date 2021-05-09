Covid-19 bir can daha aldı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İtfaiye Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden bir personellerinin vefat ettiğini duyurdu. İl İtfaiye Müdürlüğünün 112 Acil Çağrı Merkezi personeli Bedrettin Böğürcü hayatını kaybetti. 50 yaşında olan Böğürcü’nün Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Merhum Bedrettin Böğürcü’nün cenazesinin Amasya Taşova İlçesi Uluköy mezarlığına defnedileceği belirtildi.

Yapılan paylaşımda ayrıca, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendiği ifade edildi.