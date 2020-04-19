Covid 19 ölümlerinde yeni gelişme

Haber: C. Kutay Aykan

Edinilen bilgiye göre, Taraklı’ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Göynük Ekinciler Köyünden Hatice Çetin 15 Nisan Çarşamba günü tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çetin’in ailesinden 5 kişi daha Bolu’da hastanede tedavi görüyordu. Bugün Babası Ali Çetin’in de sabaha karşı ölüm haberi geldi. Bolu’da tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan 85 yaşındaki Ali Çetin, Yalova’daki oğlunun evinde istirahate çekildi. Çetin, bir gün sonra yeniden rahatsızlandı. Yalova’da bir hastaneye kaldırılan Çetin, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin’in cenazesi bugün Göynük Ekinciler köyünde toprağa defnedildi. Ünlü İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu da sosyal medya adresinden yine başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Selamünaleyküm, Aziz dostum İbrahim Çetin Hocamın 3 gün önce annesi Hatice annemiz vefat etmişti. Bugün de babası muhterem balcı Hacı Ali amca son nefesine kadar Kelime-i şehadet getirerek Peygamberimiz SAV’in “nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz...” hadisi şerifindeki müjdeyle Rabbine kavuştu. Allah cc gani, gani rahmet eylesin, taksiratını affeylesin ve onları cennetin de buluştursun. İbrahim Çetin hocama ve tüm aile halkına sabırlar, metanetler ihsan eylesin" ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2020, 11:30