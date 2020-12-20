Covid hastası bunalıma girdi

Haber: Aysun Beykoz

Olay, saat 20.00 sıralarında Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Evinde COVİD-19 tedavisi devam eden A.Y., alkol aldıktan sonra ailesiyle birlikte kaldığı evde bunalıma girdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve özel kıyafetli filyasyon ekibi sevk edildi. A.Y. evin kapısını açmamakta ısrar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çabalarının ardından kapıyı açan A.Y., sağlık ekiplerinin kendisini hastaneye götürme teklifini de reddetti. A. Y. ailesi hem sağlıkları hem de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı polislerin kendilerini yurda yerleştirmeleri teklifini de geri çevirdi. Binadaki gaz kokusu apartman sakinlerine de korku dolu anlar yaşattı Bazı vatandaşlar olay sırasında balkonlara çıkarak yaşananları izlediler.