Haber: Semih BAYKAL

Bolu Belediyesi Meclisi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Meclis gündeminde ise İller Bankası ile CTP boruları vardı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İller Bankası’nın CTP Borularını önerdiği ve bu konuda kendilerini yanlış yönlendirdiğini söyledi. Yılmaz; “İller Bankası daha önce su boruları için kendisi CTP borularını tavsiye etti. Bizde onları dinleyerek bu boruların daha dayanaklı olduğuna kanaat getirdik. CTP Borularını uygulamaya koyduk. Çok süre geçmeden CTP borularının patladığını gördük. Bu konuda birçok insan bize yüklendi. CHP Meclis üyeleri ve basın bize yüklendi. Bu konuda bizim bir suçumuz yoktu. İller Bankası’nın hatasıydı. İlerleyen süreçte bankaya dava açtık” dedi. Bolu Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aksoy, bu sözlere karşılık olarak Başkan Yılmaz’a CTP borularını kendisinin istediğini söyleyerek; “Biz boruların çelikten olmasını söyledik. Siz CTP boruları konusunda direttiniz. Bu durumun sorumlusu siz olacaksınız. Birçok kez belirttik CTP borularının dirençsiz olduğunu ve zarar ettireceğini. Siz dinlememeyi tercih ettiniz” ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz ise bu sözlere “Bu konuda bize boruların CTP olması yönünde İller Bankası diretti. Bizde güvendik, tamam dedik. İller Bankası ile bu sorunu yaşadıktan sonra, bankanın iki kere genel müdürü değişti. En sonunda benim Sakarya’dan bir öğrencim geldi. Şimdi bize her projede kolaylık sağlamaya çalışıyorlar” ifadeleri ile karşılık verdi.