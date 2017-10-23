Haber: Semih BAYKAL

Olay, öğle saatlerinde ilimiz merkez Örencik Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarla etrafına dolaştırılmaya çıkan ineklerden bir tanesi sürüden ayrılarak gezmeye başladı. İnek tarlanın kenarında sürüden ayrı dolaşırken kazılan hendeklerden birine düştü. İneklerin sahibi olan vatandaş sayım yaptığında bir ineğin eksik olduğunu fark etti ve aramaya çıktı. İneğinin kazılan hendeklerden birine düştüğünü gören vatandaş 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi.