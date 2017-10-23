Haber: Semih BAYKAL
Olay, öğle saatlerinde ilimiz merkez Örencik Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarla etrafına dolaştırılmaya çıkan ineklerden bir tanesi sürüden ayrılarak gezmeye başladı. İnek tarlanın kenarında sürüden ayrı dolaşırken kazılan hendeklerden birine düştü. İneklerin sahibi olan vatandaş sayım yaptığında bir ineğin eksik olduğunu fark etti ve aramaya çıktı. İneğinin kazılan hendeklerden birine düştüğünü gören vatandaş 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında ineği düştüğü hendekten çıkarılarak sahibine teslim edildi. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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