Cuma günü sağanak yağış bekleniyor

Haber: Esra Perçin

Meteoroloji Bolu İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. En yüksek 24-25 derece olan sıcaklıklar, en düşük ise 8-9-10 derece olacak. Ayrıca 27 Eylül Cuma gününün ise gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Cumartesi günü çok bulutlu olması beklenen havanın Pazar gününden itibaren yeniden az bulutlu ve açık olacağı, sıcaklıkların ise gün içinde 25 dereceye kadar yükseleceği gece saatlerinde ise en düşük sıcaklığın 6-7 derece olacağı ifade edildi.