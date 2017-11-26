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26 Kasım 2017 Pazar
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    • ‘Cuma Gününü istismar edilmesine müsaade etmiyoruz’

    Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) İl Başkanı Adem Evcil, ‘ Black Friday ‘ hakkında açıklama yaparak eleştirilerde bulundu. Evcil; “ Cuma gününün istismar edilmesine müsaade etmiyoruz” dedi.

    26 Kasım 2017 Pazar 12:53
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    ‘Cuma Gününü istismar edilmesine müsaade etmiyoruz’

    Haber: Semih BAYKAL

    Ülkemizde geçtiğimiz günlerde başlayan ve birçok mağazanın katıldığı ‘Black Friday’ indirim uygulaması tepkileri üzerine çekmeye devam ediyor. Ülkemizde farklı kesimlerden tepkiler gelirken, ülke çapında ve ilimizde de bazı vatandaşlar uygulamaya katılan mağazaların önüne giderek protestolarda bulundu.

    Bu tepkilerin ardından MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil’de konuya sessiz kalmadı. Evcil, bir basın açıklaması yaparak ‘Black Friday’e tepki gösterdi. Evcil, açıklamasın ‘Kutsal Cuma gününün istismar edilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek; “Kıymetli hemşehrimiz son günlerde Türkiye genelindeki AVM’lerde ‘Black Friday’ sloganı ile indirim organizasyonları adı altında Müslümanların kutsalı olan Cuma gününün maneviyatı karalanmaktadır. Bu organizasyona imza atan firmaların menşei bellidir. Sosyal, kültürel, askeri ve ekonomik alanda ülkemize karşı yürütülen amansız savaşın şüphesiz bir parçası da bu tip organizasyonlardır.

    Buradan ilimizde bulunan AVM yönetimlerine sesleniyoruz. Müslümanlar için böylesine kutlu bir anlamı olan Cuma gününün istismar edilmesine müsaade etmeyiniz.

    Kara olan Cuma değil, Müslüman coğrafyasına her türlü cefayı çektiren haçlı ittifakının kalpleridir.

    Allah cc. Kuran-ı Kerim’de Cuma suresinde buyuruyor ki;

    “Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfünden rızık isteyin Allah’ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz.”(Cuma 9-10)

    Kutsal değerlerimizi popüler kültüre esir etmemeliyiz. Küçük ve önemsiz gördüğünüz her ayrıntı İslam coğrafyasının sancaktarı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin altına koyulan bir dinamittir.

    ‘Black Friday’ adlı kampanyayı şiddetle kınarken vatandaşlarımızı bu kampanyaları boykot ederek Cuma gününün kutsaliyetine sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Milliyetçi, Harekat, Partisi, (MHP), İl

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