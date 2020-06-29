Cuma namazları yolda kılınmayacak

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Müftülüğü tarafından geçtiğimiz hafta Beşkavaklar Mahallesinde bulunan bir caminin cemaatinin yolda namaz kılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada camii cemaatinin hava muhalefetinin olmadığı günlerde en yakın konumdaki 100. Yıl İlkokulu bahçesinde namaz kılabileceği bildirildi.

İl Müftülüğü konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Covid-19 salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla; hastalığın ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin değerlendirmeleri, Bilim Kurulunun önerileri, ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin 27.05.2020 tarihli ve 35 sayılı kararlarıyla;

Hava muhalefeti olmadıkça Cuma Namazlarının 29.05.2020 tarihinden itibaren açık alanlarda kılınmasına izin verilmiş olup öncelikle cami bahçelerinde Cuma namazları eda edilmeye devam edilmiştir. Öksüz Tekke Camii’nin avlusu olmadığından 19.06.2020 tarihinden itibaren bahse konu camide Cuma Namazı kılmak isteyen vatandaşlarımıza, hava muhalefetinin olmadığı günlerde cumalarını eda etmek üzere ikinci bir işleme kadar, en yakın konumda bulunan 100. Yıl İlkokulu’nun bahçesi tahsis edilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 15:58