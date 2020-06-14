Cumartesi açılmayacak

Haber: C. Kutay Aykan

20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan LGS sınava nedeniyle Cumartesi günlere kurulan Bahçelievler Mahallesi semt pazarı alınan kararla kurulmayacağı açıklandı. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, konu hakkında şunları söyledi;

“Sayın Bahçelievler mahalle sakinlerimiz, müşterilerimiz ve esnaflarımız 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan LGS sınavı olması sebebiyle çocuklarımızın geleceğini göz önünde bulundurarak Bahçelievler pazarına tezgah açmayacağız. Sevgili gençler, pazarcılar olarak sizleri çok seviyoruz. Haftaya gireceğiniz sınavda hiç kuşkumuz yok, olurda iyi geçmezse unutmayın ki dünyanın sonu değil. Rabbim hepinize zihin açıklığı versin. Tüm çocuklarımıza sınavda başarılar diliyorum”