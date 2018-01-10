Haber: Kasım ŞAHİN

2018 Ocak ayının ortasına yaklaştığımız şu günlerde geçmiş yıllara oranla hala daha kar yağışı gelmezken, Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü resmi internet sitesinde beklenen açıklama yapıldı. Cumartesi günü il merkezine karla karışır yağmur yağışı beklenirken Pazar günü ise gün boyunca kar yağacağı açıklaması yapıldı.

Pazar gününe kadar ilimizdeki hava tahmin raporu ise şu şekilde; 11 Ocak Perşembe günü hava sisli sıcaklık gündüz 12 gece 3 derece, 12 Ocak Cuma günü ise ara ara yağmur yağışı, sıcaklık gündüz 9 gece 4 derece civarında seyredecek. Yılın ilk karı ise Cumartesi günü sulu kar şeklinde yağacak, aynı gün sıcaklık gündüz 10 gece 3 derece olurken, Pazar günü ise tam gün kar yağışı kendisini gösterecek. Pazar günü hava sıcaklığı da gündüz 2 gece ise 1 derece civarında olacak.