Haber: Semih BAYKAL

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş maçında Boluspor, Kasımpaşaspor’u 4 – 1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası takımların teknik direktörleri maçı değerlendirdi.

Kasımpaşaspor Teknik Diretörü Kemal Özdeş, tüm güçleri ile lige odaklanacaklarını söyleyerek; “Boluspor’u kutluyorum. İlk maçta da bize karşı 3 – 1 kazandılar. İlk yarıda öne geçtik fakat olmadı. Dönüşte yaşadığımız problemler iki gol yememize neden oldu. 2 – 2 Yapabilsek son ana kadar kovalayabilirdik. Geçen sene yarı finale kadar süren serüven burada sona erdi. Şimdi tüm gücümüzle ligde kalan iki maça odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

“CUMARTESİ GÜNÜ OYNACAĞIMIZ MAÇA ODAKLANACAĞIZ”

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise bu maçı arkalarında bırakıp Cumartesi günü oynanacak Eskişehirspor karşılaşmasına odaklanacaklarını belirterek; “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Turu geçmek güzel. İki maçta toplam yedi gol ile geçmek daha güzel. Bir kaza yaşadık geçtiğimiz hafta. Bundan önce gol yemeden 4 hafta üst üste kazandık. Bundan sonra yine öyle yapacağız. Kaybettiğimiz maça da takılmadık. Daha az forma şansı bulan oyuncularımız ile oynadık. Performansları gerçekten beni çok memnun etti. Oynadığımız futbol da memnun edici. Türkiye’nin en iyi 16 takımından bir tanesi olduk. Belki TFF 1. Lig’in tek temsilcisi biz olacağız. Bu şehir ve kulübün marka değeri içinde oldukça önemli. Oyuncularımızı kutlarım ve bunu maçı bir an önce arkamızda bırakıp Cumartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız” şeklinde konuştu.