Haber: Kasım ŞAHİN

Meteoroloji Bolu İl Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre ilimizde Cumartesi gününe kadar yağmur yağışı beklenmezken, Pazar günü sabahı başlayan ve yaklaşık 24 saat süren yağmur nedeniyle metrekareye 17.7 kilogram yağmur yağdığı açıklandı.

Geçen yıla oranla bu yılın Ekim ayının 8’inde yağmur yağışının daha fazla görüldüğü ilimizde, Cumartesi gününe kadar yağmur beklenmezken, havaların ise geceleri bir hayli düşeceği öğrenildi. Hafta sonuna kadar güneş Bolu vatandaşların yüzünü güldürecek gibi görülüyor. Ayrıca, Ekim ayı boyunca ilimizde kar yağışının beklenmediği de açıklandı.