Cumburbaşkanı Erdoğan’dan yüz yüze eğitim müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumburbaşkanı Erdoğan’dan yüz yüze eğitim müjdesi

Haber: Erdal Tanrıverdi

 Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili, “Uzaktan eğitimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretimin başlamasını tamamladık. Ancak vaka artışı yaşanması halinde yeniden ara verilebilecek. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar sürdürülecek” ifadelerini kullandı .

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