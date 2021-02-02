Cumburbaşkanı Erdoğan’dan yüz yüze eğitim müjdesi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili, “Uzaktan eğitimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretimin başlamasını tamamladık. Ancak vaka artışı yaşanması halinde yeniden ara verilebilecek. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar sürdürülecek” ifadelerini kullandı .