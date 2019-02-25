Cumhur İttifakı Tepecik-Sanadallar Mahallesi’nde

Haber: C. Kutay Aykan

Ülkenin bekası için kurulan Cumhur İttifakı’nın kapsamının genişletilerek Bolu’nun dâhil edilmesinin ardından adeta tek yürek olan AK Parti ve MHP İl teşkilatları, Bolulularla buluşmalarını sürdürüyor.

BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, ittifak sonrası lehine adaylıktan çekilen İbrahim Doğan’la birlikte dün akşam Tepecik ve Sandallar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği programlarda Metin ve Doğan, halkın yoğun sevgisiyle karşılaştı.

“CUMHUR İTTİFAKI HAİNLERE, ALÇAKLARA KARŞI KURULAN BİR İTTİFAKTIR”

Köy konaklarını ve sosyal tesislerini hınca hınç dolduran mahalle sakinlerine Cumhur İttifakı’na ilişkin bilgiler veren Metin, Cumhur İttifakı’nın ülkenin, milletin ve devletin bekası için kurulduğunu söyledi.

İttifakın ‘Cumhur’u yani halkı temsil ettiğini dile getiren Metin, “Dolayısıyla sizin için kuruldu. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunlara, bölücülük yapanlara, hainlere, alçaklara karşı kurulmuş bir ittifaktır.” dedi.

“BOLU’YA BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ”

Bolu’nun 2 gün önce ittifak kapsamına alındığı ve MHP’li İbrahim Doğan’ın da büyük fedakarlık gösterdiğini söyleyen Metin, “Bu ittifakın da resmileşmesi 2 gün önce gerçekleşti ve MHP Bolu Belediye Başkan Adayımız İbrahim Doğan hocam büyük bir fedakarlık yaptı ve bizim lehimize çekilerek, şahsımın adaylığında yoluna devam ediyor. Şuan 1. sıra kontenjan adayımız. İnşallah sizlerin desteği ile belediye başkanı seçildiğimiz takdirde belediye başkan yardımcısı olarak Bolu’ya birlikte hizmet edeceğiz.” diye konuştu.

“MAKAM SEVDALISI OLMADIK”

Mahalle sakinlerine koltuk sevdalısı olmadığını belirten Metin, “Biz makamları amaç değil araç olarak görüyoruz. Neyin aracı? Sizlere hizmet etmenin aracı… Allah’a çok şükür Rabbim bana genç yaşta çok önemli makamlar nasip etti. Bunların hepsi geçici, önemli olan hoş bir seda bırakabilmek. O nedenle bizim derdimiz belediye başkanı olmak değil, sizlere hizmet etmek.” ifadelerini kullandı.

“VİZYONER OLACAĞIZ”

Yeni döneme ilişkin hizmet anlayışını sevgi ve ekmek üzerine kurduğunu dile getiren Cumhur İttifakı Adayı Fatih Metin, atılacak her adımda Bolu’nun geleceğini düşünerek hareket edeceklerini vurgulayarak, “Vizyoner olacağız. Yani geleceği gören bir anlayışla hareket edeceğiz. 5-10 yıllık hizmetleri değil 100 yıllık ihtiyaçları düşünerek hareket edeceğiz.” dedi.

“ASLOLAN GÖNÜLLERE GİRMEKTİR”

Asiyoner olacaklarını belirten Metin, “Yani hemen harekete geçeceğiz, sizlerden gelen talebi hemen yerine getireceğiz. Hizmet gereklilik, gönül almak yeterliliktir. Gerekli hizmeti yaparken aslolan gönüllere girmektir. Yoksa şuraya altın döşeseler kalp kırdıktan sonra hiçbir anlamı yoktur.” diye konuştu.

“‘BEN YAPTIM, OLDU!’ YOK”

“Ben yaptım, oldu!” anlayışını reddettiklerini kaydeden Metin, “Halka rağmen halka hizmet olmaz. Bizim anlayışımızda bu var. ‘Ben yaptım, oldu!’ yok. Beraber düşüneceğiz beraber karar vereceğiz. Bolu’da yaşayan herkes belediye hizmetlerinden eşit şekilde faydalanacak. Öyle adamına, kişiye göre hizmet olmayacak.” ifadelerini kullandı. Büyük alkış alan Metin, daha sonra “Gönüle Değen Hayata Değer Projelerini” anlatarak soruları yanıtladı.