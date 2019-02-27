Cumhur İttifakı’na destek artıyor

Haber: Esra Öztürk

AK Parti ve MHP kadrolarının tam destek verdiği çalışmalarda Cumhur İttifakı adayı Fatih Metin, önce PTT ve Türk Telekom İl Müdürlüğü'nde çalışanların desteğini aldı ardından cadde üzerindeki iş yerleri dolaşarak, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Büyük destek gördüğü ziyaretlerde esnaflarla sohbet eden Metin, "Zillet İttifakı" olarak tanımladığı Millet İttifakı'na prim vermemeleri konusunda çağrıda bulundu.

"HALKIMIZ CUMHUR İTTİFAKI'NA BÜYÜK DESTEK VERİYOR"

Cumhur İttifakı olarak çalışmalarını tüm hızla sürdürdüklerini ve halktan büyük destek gördüklerini belirten Metin, "Vatandaşımızla buluşuyoruz, kucaklaşıyoruz, projelerimizi paylaşıyoruz. Ülkemizin geleceği ile alakalı, Bolumuz'un geleceği ile alakalı istişarelerde bulunuyoruz. Hamdolsun başladığımız günden bu yana Bolu halkı Cumhur İttifakı'na büyük destek veriyor. Cumhur İttifakı'nı kucaklıyor. Çünkü Cumhur İttifakı ülkemizin ve Bolumuz'un bekâsı ile alakalı bir ittifak. İnşallah bu zillet ittifakına karşı da Bolu'da vatandaşımız gereken dersi verecek." dedi.

“BOLUMUZ'U GELECEĞE TAŞIYACAK PROJELERİMİZLE VATANDAŞIMIZIN KARŞISINDAYIZ”

Bolu'yu geleceğe taşıyacak projeler ile gündeme gelme gayreti içinde olduklarını vurgulayan Metin, "Bolumuz'u yeniden geleceğe taşıyacak, yeni projelerimizle vatandaşımızın karşısındayız. Bu projelerimizde hükumetten büyük destek alıyoruz. Bütün hemşehrilerim için de bu konuya dikkat etmelerini rica ediyorum." diye konuştu.

"ÇEVREMİZİ BOLU'DA YATIRIMA, ÜRETİME DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ"

Metin, 7 yıl bakan yardımcılığı ve 1 dönem milletvekilliği görevlerinde bulunduğunu ve edindiği bu çevreleri Bolu'da yatırım ve üretime dönüştürmek istediğini söyleyerek, "11 yıllık bir Ankara tecrübemiz var. Bu tecrübemiz iş dünyasında, bürokrasi dünyasında, devletin bütün kademelerinde bir iş network üne dönüştü. Bir bağlantımız var, çevremiz var. 11 yılda Bolu sayesinde edindiğimiz görevlerdeki bu çevremizi Bolu'da yatırıma, üretime dönüştürmek istiyoruz. Hamdolsun hükumetimizin gücünü de Bolu'da hissettiriyoruz." ifadesini kullandı.

"BAKANLARIMIZIN ZİYARETİNDEN BOLU KAZANDI"

Kendisine destek için gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Bolu'ya ziyaretlerini de değerlendiren Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, ziyaretlerden Bolu'nun ve Bolu halkının kazançlı çıktığını vurguladı.

"NE İSTEDİYSEK SÖZÜNÜ ALDIK"

Bakan Kurum'un Bolu'ya verdiği müjdelerden bahseden Metin, "Biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanımız geldi. Yukarı çarşı esnafımızın mağduriyetini giderdik. Yine Çevre ve şehircilik bakanımız ile Büyük Sanayi Sitesi'nin taşınma problemini hallettik. Sağ olsun bütün projelerimize yer konusunda destek verdi. Yeniden önümüzdeki dönemde Bolu'nun marka projelerinden, tarihi projelerinden, vizyon projelerinden biri olan Bolu Tarih Adası'na destek aldık. Kentsel dönüşüme destek aldık. Bolu'nun bir arıtma tesisi var onun yeniden imalatı için 35 bin liralık bir ödenek lazım onun için söz aldık. Katı Atık Deposu'nun yenilenmesi ve genişletilmesi gerekiyor. Onunla ilgili söz aldık. Bolu'da partimizden bakanımızdan ne istediysek Bolu'ya sözünü aldık." dedi.

"250 MİLYON LİRALIK KREDİNİN SÖZÜNÜ ALDIK"

Dün de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ı Bolu'da ağırladıklarını belirten Metin, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mızdan da Bolu'da önümüzdeki dönemde kuracağımız Yazılım Üniversitesi, Kodla Bolu Projesi ile bütün öğrencilerimizin kodlama öğrenmesini sağlayacak alt yapının bütün masraflarının taahhüdünü aldık. Sadece Kodla Bul'un maliyeti 3 milyon lira. Yazılım Üniversitesi 10 milyon lira minimum. Bunların sözünü aldık. Yine önümüzdeki dönemde Organize sanayi hususunda yer problemini hallettiğimizde Organize Sanayinin gelişmesi ile alakalı yaklaşık 250 milyon liralık kredinin de sözünü aldık." diye konuştu.

"HÜKÜMETİMİZİN DESTEĞİ ARKAMIZDA"

"Elhamdülillah hükümetimizin desteği arkamızda" diyen Metin, "Vatandaşımız da sanırım buna çok dikkat edecektir. Laf üreten değil; iş üreten... Laf üstüne laf koyan değil; taş üstüne taş koyanları seçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI ÜLKENİN BEKASI İÇİN ÖNEMLİDİR"

Metin, AK Parti ve MHP'nin ortağı olduğu Cumhur İttifakı hakkında da düşüncelerini dile getirerek, "Cumhur İttifakı hem ülkenin bekası için önemlidir. Hem taş üstüne taş koyma anlamında önemlidir. İş üretme anlamında önemlidir. İnşallah vatandaşlarımız zillet ittifakını, HDP, CHP, İYİ Parti ittifakını tercih etmeyecektir. Çünkü bu ittifakın ürettiği tek şey nifak. Bu ittifakın ürettiği tek şey illet. Bu ittifakın ürettiği tek şey zillet. Fakat Cumhur İttifakı'nın ürettiği tek şey hizmet. Bunu vatandaşımız fark edecektir, ben buna inanıyorum. Zaten görüşmelerimizde ve konuşmalarımızda da vatandaşımızın bu yöndeki eğilimi de çok net gözüküyor." dedi.

"BOLU HALKI ZİLLET İTTİFAKI ADAYININ YALANLARINA, İFTİRALARINA PRİM VERMESİN"

'Millet İttifakı'na ve adayının söylediği yalanlara prim vermemeleri konusunda Bolu halkına çağrıda bulunan Metin, "Sıkıntılar olabilir, kırgınlıklar olabilir, dargınlıklar olabilir. Ama lütfen bu zillet ittifakının adayının belirttiği yalanlara iftiralara lütfen prim vermesinler. Ne yapıldığına, kimin bugüne kadar ne yaptığına dikkat etsinler. Buna göre değerlendirsinler arzu ediyoruz." diye konuştu.

"BOLU'NUN GELECEĞİNİ RİSKE ATMAMAK LAZIM"

Metin, Bolu'nun geleceğini riske atmamaları konusunda Boluluları uyararak, "Bolu'nun geleceğini maceraya sürüklememek lazım... Bolu'nun geleceğini riske atmamak lazım... Çünkü yalanla dolanla, tek işi başkasının ürettiği işler üzerinden siyaset yapanlarla Bolu'nun işi olmaması lazım. Buna inanıyoruz, olmayacaktır. Bolu, AK Parti'yi, Milliyetçi Hareket Partisi'ni Cumhur İttifakı'nı seviyor. Bunu en son 24 Haziran'da ispatladı. İnşallah bu sevgisinin devamını istiyoruz. Onlara da inşallah Cumhur İttifakı olarak layık olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. " dedi.