Cumhur İttifakı’na Dörtdivanlılardan destek

Haber: Aysun Beykoz

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Bolu şehir merkezinde yaşayan Dörtdivanlılar, Cumhur İttifakı’na destek için “Dörtdivanlılar Cumhur İttifakı ile Buluşuyor” etkinliğinde düzenledi.

CUMHUR İTTİFAKI TAM KADRO KATILDI

Köroğlu Sofrası’nda gerçekleşen etkinliğe yüzlerce Dörtdivanlının yanı sıra Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin ile adaylıktan çekilen MHP’li İbrahim Doğan, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve AK Parti ve MHP’liler katıldı.

DÖRTİVAN HER ZAMAN AK PARTİ’YE SAHİP ÇIKMIŞTIR

Büyük coşkuya sahne olan etkinlikte Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Dörtdivanlılara hitap ederek Dörtdivan’ın her zaman AK Parti’ye sahip çıktığını, son seçimlerde de rekor destek verdiğini söyledi.

PROJELERİMİZİN KAYNAĞI BELLİ

Dörtdivanlılara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Metin, ardından 30 mega projesini tek tek anlattı. Gönüle değen hayata değer katan projeleri olduğunu ve Bolu’da yaşayan herkesin en az bir projede kendisini bulacağını söyleyen Metin, ayrıca projeleri için ‘somut’ ve ‘uygulanabilir’ projeler olduğunu ve kaynak problemlerinin olmadığını açıkladı.

YAPTIKLARINI TEK TEK ANLATTI

Metin, daha sonra İl başkanlığı, milletvekilliği ve bakan yardımcılığı döneminde Bolu’ya kazandırdıklarından da bahsederek; doğalgaz, karadere suları, yeni adliye sarayı, Gümrük Müdürlüğü’nün açılması ve valilik binasının restorasyonu başta olmak üzere eğitimden sağlığa, spordan toplu konut projelerine kadar birçok projede emeği ve alın teri olduğunu dile getirdi. Metin’in barkovizyon eşliğinde anlattıklarını Dörtdivanlılar da dikkatle dinleyerek alkışlarla destek verdi.