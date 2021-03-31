“Cumhur İttifakını seçim sandığına gömeceğiz”

Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP İl Başkanı Karsu, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Türk toplumunun siyaset alanında yeni bir sayfa açtığını belirtti. Kazım Karsu,“Başta büyükşehirler, ülkemizin stratejik açıdan en önemli kentleri ve tabi ki ilimiz Bolu’da da yepyeni bir dönem başladı. 15 yıllık AKP iktidarının ardından partimizin şanlı bayrağını Bolu Belediyesinde dalgalandıran Belediye başkanımız Tanju Özcan başta olmak üzere, merkez ilçe başkanımız Ersan Türkoğlu, Kadın Kolları üyelerimiz, İl ve İlçe yönetim kurulu üyelerimiz ve tüm partilerimizi buradan bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

“YÜCE HALKIMIZ CUMHUR İTTİFAKINA DERS VERMİŞTİR”

31 Mart Yerel Seçimlerinin galibi ve en başarılı partisinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyleyen Başkan Karsu, “Bugünün Türkiye’sinde toplam nüfusun yarısı CHP’li belediyelerdedir. Türkiye ekonomisinin yüzde 70’i CHP’li belediyelerde gerçekleşmektedir. Hele İstanbul’da ilk seçimin iptalinin arkasından gerçekleştirilen 23 Haziran seçimlerinde yüce halkımız AKP-MHP’nin başını çektiği Cumhur İttifakına öyle bir ders vermiştir ki bundan sonra hiç bir şey ne AKP ne de MHP için aynı olmamış, her iki partinin de oyları dikkat çekici bir şekilde aşağıya düşmüştür. Söz konusu düşüş içinde bulunduğumuz şu günlerde tüm şiddetiyle devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“CUMHUR İTTİFAKINI SEÇİM SANDIĞINA GÖMECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUM”

31 Mart seçimlerinin başarı ölçütünün 2024 yerel seçimleri olacağına dikkat çeken Karsu, hem çok çalışmak hem de hata yapmamak zorunda olduklarını belirtti. Karsu açıklamasında son olarak şunları aktardı: “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaşama geçirdiği ‘Demokrasi İttifakı, 16 Nisan 2017'deki Anayasa referandumundan bu yana büyüyerek genişledi. Ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde en üst seviyeye çıktı. Bu strateji sonucu, toplumun geniş katmaları, CHP çatısı altındaki "demokrasi İttifakı”nda birleşerek önce 31 Mart’ta ülke genelinde ardından da 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinde tarihi bir başarıya imza atmışlardır. Hiç kuşkusuz 31 Mart yerel ve 23 Haziran İstanbul seçimleri, yurt çapında stratejik bir CHP zaferidir. Zaten 2013’te Gezi Direnişi ile sarsılan ve 2015’te kaybettiği halde, seçimi tekrarlatarak iktidarını sürdüren Erdoğan/AKP-MHP rejiminin artık kesin olarak yolcu olduğu 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerinde elde ettiğimiz başarı ile resmen ilan edilmiştir. Hiç kuşkusuz bu başarıda Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun payı çok büyüktür. Tarihi 31 Mart yerel seçim zaferinin yıldönümünde daha büyük ve tarihi zaferler için hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyor, yapılacak olan ilk olağan ya da olağanüstü seçimde Cumhur İttifakını seçim sandığına gömeceğimize söz veriyorum.”