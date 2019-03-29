Haber: C: Kutay Aykan

AK Parti Bolu Teşkilatı, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına Bolu Kent Meydanı’nda düzenlenecek Yusuf Güney ve Bekir Köse konseri ile nokta koyacak. Düzenlenecek organizasyonla ilgili açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhur İttifakı olarak Seçim Kampanyasını 30 Mart 2019 Cumartesi günü Bolu Kent Meydanında yapacakları şölen ile sona erdireceklerini ifade etti.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da araç konvoyu yapmayacaklarını belirten Doğanay açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Teşkilatlarımızın da hissiyatını dikkate alarak Bolu Belediye Başkanı Adayı olarak Sayın Fatih Metin’in ismini açıklamasının ardından 24 Kasım 2018 tarihinden bu yana 31 Mart Yerel Seçim Kampanyasına başladık. 19 Şubat 2019 tarihinde de Cumhur İttifakı olarak gerek AK Parti Teşkilatları gerekse de MHP Teşkilatları olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Çok uzun ve yoğun bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. İnşAllah Cumhur İttifakı olarak da bu seçimden alnımızın akıyla çıkacağız. Seçim Kampanyası çalışmalarımızı ise diğer siyasi partiler gibi biz de 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 18.00 itibariyle sonlandıracağız. Kampanya finalimizi ise coşkulu bir şekilde, şölen havasında yapmak istiyoruz. Bu amaçla Cumhur İttifakı olarak finali; 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 14.30’da Kent Meydanı Konser Alanında gerçekleştireceğimiz Yusuf Güney ve Bekir Köse konseri ile yapacağız. Tüm Bolu Halkını, Cumhur İttifakının bu şölenine davet ediyorum” dedi.