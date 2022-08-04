Cumhur İttifakı’nın milletvekili adayı belli oldu

Bolu İl Genel Meclisi Ağustos ayı oturumunda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu İl Genel Meclis üyelerinin sunduğu, Yuva köyündeki zehirlenmenin araştırılması ile ilgili komisyon kurulması ve köylerde mevcut kullanımda olan su depoların Bolu Belediyesi tarafından yenilenmesi ile ilgili önergeler AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili üyelerin olumsuz oylarıyla reddedildi.

Olay sonrasında CHP grubu ve Meclis Başkanı Yaşar Yüceer arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sonrası CHP Bolu İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

RAPORLARI CİDDİYE ALMAMIŞLAR

Meclis Başkanı Yaşar Yüceer’in ‘komisyona gerek yok, konu zaten araştırılıyor’ diyerek konuyu geçiştirdiğini belirten Beykoz, “Suyun projesini hazırlayan biziz. Tahsisini yapan biziz. Sıkıntıları araştırmak ve sorumluluktan kaçmamak bizim görevimiz” dedi.

Bolu Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından köylerde rutin olarak yapılan inceleme raporlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurgulayan Beykoz, yaşanılan zehirlenmelerin Sağlık Müdürlüğü raporlarının ciddiye alınmamasından kaynaklandığını belirtti.

YÜCEER OLAYI DIŞ GÜÇLERE BAĞLADI

“Yaşar Yüceer yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapmak yerine Amerika’daki maruldan, Almanya’daki salatalıktan bahsediyor. Olayı dış güçlere kadar bağladı. Bunu söylediğimizde de meclisten çıkıp gitti.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMALI

“Hayatını kaybeden Ertem ailesine ve hastanedeki vatandaşlarımıza önerimiz olacak. Üst yetkililer hakkında soruşturma başlatılması için savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerekiyor”

MİLLETVEKİLLİĞİNE KOLLARI SIVADI

“Bolu’da bir seçim boşluğu var. AK Parti kanadında merkezden seçilen milletvekilleri ve diğer boşluk da İl Özel İdaresi’nde. AK Parti’nin çeşitli katmanlarında çalışarak, halkla birebir ilişki kurduğuna inanan Sayın Yaşar Yüceer’in artık milletvekilliğine kollarını sıvadığını tahmin ediyoruz. Yüceer, bunun için de yaşanabilecek tartışmalarda ve sıkıntılarda olayın daha büyümemesi ve rutine binmemesi için algı yönetimi yapıyor. Böylelikle önünün açıldığını düşünüyoruz. Cumhur İttifakı’nın Bolu’da milletvekili adayı belli olmuştur.”

GÜNAH KEÇİSİ MUHTARLAR OLACAK

“Yaşar Yüceer, topu birilerine atarak birilerini suçlayarak karalayarak bu işlerden kaçma şansı yoktur. Meclisimizde bugüne kadar alınmamış bir karar alındı. Su depolarının bakımları ve analizlerini muhtarlara yüklediler. Biz muhtarları günah keçisi yapamayız. Muhtarların yetkisi bir yere kadar.”

BU KARAR İÇİN BUNLARIN YAŞANMASI MI GEREKİRDİ

“Bir diğer karar da, su depolarını kontrol edecek 9 tane tekniker alınacak. 8 tekniker ilçelerimize birisi de merkeze bakacak. Bu kararı almak için ölümlü sonuçlar mı beklememiz lazımdı?”