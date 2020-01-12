Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bolu’ya geliyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) tarafından düzenlenecek “Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler ve Türkiye” adlı konferansın konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Topçu olacak. 13 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek programa ayrıca Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Muhittin Ataman, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Kemal İnat da katılacak. Moderatörlüğünü BAİBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Dalar’ın yapacağı program saat 14.00’te BAİBÜ Kültür Merkezi Mavi Salonda başlayacak.

YALÇIN TOPÇU KİMDİR?

Yalçın Topçu, 1957 senesinde Ardahan‘da dünyaya geldi.

Topçu ilk, orta, lise tahsilini Ankara'da, Yüksekokulu'nu Eskişehir Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nde yapıp, tamamlamıştır. 12 Eylül evveli ülkücü camia içinde çeşitli görevler almıştır. 12 Eylül sonrası kadre uğratılan 3800 öğretmenden birisi olarak hayatının belirli bir süresini özel sektörde Muhasebe –Personel Müdürlüğü, Şirket Yöneticiliği yaparak geçirdi. Belgeli Serbest Muhasebeci olan Topçu, uzun süre müteahhitlik yaptı.

Yalçın Topçu, 7 Temmuz 1992 Pazar günü saat 14.00'de Ankara'da Maltepe Düğün Salonu'nda; Muhsin Yazıcıoğlu, Ökkeş Şendiller, İsmet Gür, Saffet Topaktas, Ahmet Özdemir, ve Esat Bütün'ün içinde yer aldığı altı MÇP'li milletvekili ile beraber MÇP Ankara, Mamak ilçe ikinci başkanlığından istifa ederek Büyük Birlik Partisi kurucuları arasında yer aldı ve Ankara kurucu il başkanlığı görevini 1995 senesine kadar üstlendi. 1996 senesinde memuriyet hayatına dönen Topçu 11 sene Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde çalışarak, 2007 senesinde işletme müdür yardımcısı olarak memuriyet hayatından emekliye ayrıldı.

On bir senelik memuriyet hayatından sonra, 19 Ağustos 2007 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Kongrede Muhsin Yazıcıoğlu'nun daveti üzerine Büyük Birlik Partisi genel sekreteri seçildi. 25 Mart 2009 günü Genel Başkan Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirmesi üzerine gerçekleştirilen 24 Mayıs 2009 tarihindeki 4. Olağanüstü Kongrede 507 oy alarak partinin yeni genel başkanı oldu. İki sene kadar sürdürdüğü genel başkanlık görevini 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde alınan sonuç üzerine yaptığı yazılı açıklama ile bıraktı. 3 Şubat 2014'te, bir dönem genel başkanlık yaptığı Büyük Birlik Partisi'nden istifa etti. 63. Hükümet'te Kültür ve Turizm Bakanı olan Yalçın Topçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanlığı görevine getirildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2020, 12:15