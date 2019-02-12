Cumhurbaşkanı Bolu'ya geliyor

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yerel seçimler öncesi ziyaret edeceği ve halka sesleneceği illerde belirledi. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Amasya ilinden sonra geleceği ikinci İl Bolu olacak. Hava şartlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Demokrasi Meydanın da (Belediye Meydanı) veya Karaçayır Kapalı Spor Salonunda Bolulu vatandaşlarla bir araya gelip, halka hitap edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, halka hitap etmesinin ardından AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını bir kez daha kürsüden tanıtıp halka selamlatacağı, Bolu halkından AK Parti adaylarına oy isteyeceği de edinilen bilgiler arasında yer aldı

Bolu’ya geliş tarihi kesinlik kazanmazken Cumhurbaşkanının Mart ayı başlarında Bolu’ya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sırasıyla gideceği şu şekilde açıklandı; Amasya, Bolu, Burdur, Çankırı, Çoru, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray ve Karaman.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 10:32