Cumhurbaşkanı, Bolu’daki törene katılacak

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 'Gönül Seferberliği Kampanyası' kapsamında Bolu’da her üye için birer fidan dikeceklerini ifade etti. İl Başkanı Doğanay açıklamasında “Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu; Herhangi birinizin elinde bir hurma fidanı varken, kıyamet kopacak olsa, derhal onu diksin! Bizler böyle bir Peygamberin ümmeti olarak ülkemizi yeşillendirmek adına elimizden geldiğince çalışacak ve gereğini yapacağız. Kurulduğu ilk günden bu kaya AK Parti ailesi olarak geleceğe emanetimiz olan doğaya değer katma gayreti içinde olduk. İktidara geldiğimiz günden bu yana toplam 4,7 milyar fidanı toprakla buluşturduk” dedi.

ERDOĞAN VİDEO KONFERANSLA KATILACAK

İktidara gelişlerinin 18. yıl dönümünde ülke genelinde hedeflerinin 1 milyon yeni üye ve 1 milyon yeni fidan olduğunu belirten Doğanay açıklamasının devamında ayrıca, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Gönül Seferberliği Kampanyasının kapsamında Biz de Bolu AK Parti Teşkilatları olarak Ailemize katılan 5 bin yeni üyemiz için Kürkçüler TOKİ Memur Konutları bölgesinde ve Dörtdivan’da geçtiğimiz ay çıkan yangın sonucu yok olan ormanlık alana fidan dikeceğiz inşallah. Fidan dikimi için 3 Kasım Salı günü saat 13.00’de İl Başkanlığımız Konferans Salonunda bir tören düzenlenecek. Bu törene Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da video konferansla katılacak. 81 ilimizde hedefimiz 1 milyon yeni üye. ‘Her üyeye bir fidan. Bir milyon yeni üye. Daha yeşil bir Türkiye" ifadelerini kullandı.