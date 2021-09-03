banner120

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Okulların açılmasına sayılı günler kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan: "Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Haber: Okay Özcan

Yeni eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdağan okulların açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımız pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik. Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor. Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir” dedi. Erdoğan “Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı” açıklamasında bulundu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursaspor, iç saha etkisini kaybetti
Bursaspor, iç saha etkisini kaybetti
  1. Spor

banner128

banner124