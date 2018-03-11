Haber: Kasım Şahin - Semih Baykal

Partisinin 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Bolu’ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye geçmeden önce salon önünde toplanan binlerce Bolulu vatandaşa hitap etti. Konuşmasına Boluluları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gördüğü kalabalık ve coşku karşısında, “Dün Mersin böyleydi, Antalya böyleydi, bugün Bolu böyle. İnanıyorum ki şu an Sakarya da böyledir” dedi. En son 2009 yılında Bolu’ya gelmiş olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının devamında, “

Uzun bir ayrılığımız oldu, uzun bir zaman gelemdik. Heralde bizi bağışladınız. Yoğunlukları biliyorsunuz” ifadelerini kullandı. Çok hareketli bir dönemde kongreleri yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında önce çıkan açıklamaları ise şu şekilde:

“Mehmetçiklerimiz terör örgütlerine karşı adeta bir savaş icra ediyorlar. Bugün itibariyle 3300 teröristi etkisiz hale getirdik. Hani Yahya Kemal diyor ya: ‘Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyednâmın. Galip et; çünkü bu son ordusudur İslâm’ın’ Şimdi de Mehmedimiz öyle yürüyor. Bıkmadan, usanmadan, kar fırtına demeden, dağ taş demeden yürüyorlar. Allah yolunda öldürülenlere de ölü demeyin. Onlar diridir ama siz anlamazsınız. Bunu bildikleri için de şehadete yürüyorlar, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüyorlar.”

“HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ”

“Kardeşlerim sizden isteğim şu: Her şeyden önce bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Ve bizim Rabiamızı unutmayın. Rabiamızda ne var: Tek millet var, 81 milyon tek milletiz. İki, tek bayrak, işte bayrağımız. Üç, tek vatan. Dört, tek devlet. Şöyle hep beraber bir söyleyin bakayım, şu Bolu’nun dağları bir inlesin. Rabbim bu bütünlüğümüzü, bu beraberliğimizi daim kılsın, kardeşliğimizi daim kılsın”

“…2019 İÇİN HAZIR MIYIZ?”

“Ama şimdi bir şey istiyorum sizden. Mart 2019 için hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Hanım kardeşlerim hazır mı? Kaleleri içerden fethetmeye hazır mı? Ana kademe hazır mı, gençler hazır mı? Ve bizler hiçbir zaman uzaklaştırıcı olmayacağız, kucaklayıcı olacağız. Hepiniz inşallah bu yoldaki dayanışmanızda inanıyorum ki Mart 2019’daki yerel seçimlerde, Kasım 2019’daki Parlemento ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerind, Allah’ın izniyle bayrağımızı yine buraya dikeceğiz”

CUMHURBAŞKANINA SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bolu 6. İl teşkilatının olağan genel kuruluna katıldı. Cumhurbaşkanının Bolu’ya helikopterle gelişi sırasında savaş uçakları ile polis helikopterleri eşlik etti. Savaş uçakları Cumhurbaşkanının helikopterinin inişine kadar havada dakikalarca tur attı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bolu’ya gelişinden bir gün önce emniyet önlemleri kırmızı alarma geçirildi. Karaçayır Kapalı Spor Salonu çevresi ile Valilik Binası önünde kongre sonuna kadar kuş uçurtulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu’ya helikopterle geldi. Bu gelişi havadan polis helikopterleri ve savaş uçakları da havadan destek verdi. Bölgedeki evlerin balkonlarına ve çatılarına özel harekat timleri yerleştirildi. Belediye Temizlik İşlerinde çalışan personel çevre temizliği yaptı.

BİN 500 POLİS GÖREV YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar sonra Bolu’ya gelişi, büyük heyecan yarattı. İlçelerden vatandaşlar akın akın kongreye geldi. Emniyet tedbirleri için 10 ilden ilimize yaklaşık Bin 500 sivil ve resmi polis geldi. Cumhurbaşkanının özel korumaları hem seçim otobüsünde hem de seçim otobüsünün çevresinde kuş uçurtulmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapalı spor salonuna gelmeden önce seçim otobüsünü durdurarak küçük çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

HAYATİ YAZICI VE MERVE SEFA KAVAKÇI YÜRÜYEREK SALONA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helikopterinin piste inmesinin hemen ardından Başbakan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mahir Ünal ile AK Parti Milletvekili Merve Sefa Kavakçı, yaklaşık bir kilometre yürüyerek güvenlik önlemleri altında kongrenin yapılacağı salona geldiler.