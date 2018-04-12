Haber: Kasım ŞAHİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu’da ikamet eden yaklaşık 100 bin kişiye, “Daha yeşil bir Türkiye’yi birlikte inşa edelim” başlıklı mektubun içerisine birde karaçam tohumunu özel poşet içerisine koydurarak bu tohum ekilmesini istedi. Cumhurbaşkanının gönderdiği mektupta şu mesaj verildi;

“Sayın ŞAHİN Ailesi,

Mart, 2018 Büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz hizmetlerle Türkiye'yi, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sanayiye kadar her alanda 16 yılda 3,5 kat büyüttük.

Bugüne kadar yaptıklarımızla yetinmiyor, 2023 vizyonumuzla çok daha büyük hedeflere doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Elde ettiğimiz başarılarda Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın yaptığı yatırımların ve çalışmaların da büyük katkısı vardır. Bakanlığımız, her bir köşesi cennet parçası olan güzel vatanımızda çığır açan yatırımlar yaptı, yapmaya devam ediyor.

Orman, su, tabiat ve meteoroloji alanında yaptığımız her çalışmada çevreyi ve canlıları korumayı temel ilke edindik. Ülkemizin tabii kaynaklarını, koruma-kullanma dengesini gözeterek, sizlerin hizmetine ve kullanımına sunmayı sürdürüyoruz.

Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" kampanyamız çerçevesinde sizlere ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Zarf içindeki tohumları toprakla buluşturarak, daha yeşil bir Türkiye için siz de katkıda bulunabilirsiniz.Bu vesileyle; 21 Mart Dünya Ormancılık, 22 Mart Dünya Su ve 23 Mart Dünya Meteoroloji günlerinizi tebrik ediyorum. Ailenizle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum.Recep Tayyip ERDOĞAN”

BOLU’YA YAPILAN YATIRIMLAR

Mektup da ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak Bolu’ya yapılan yatırımların içerisinde 3 baraj, 1 gölet, 37 taşkın koruma tesisi, 6 hidroelektrik santral ve 19 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kazandırıldığı belirtilirken, tamamlanan 1 içme suyu tesisi ile Bolu şehir merkezine yıllık 17 milyon metreküp içme suyu sağlandığı ve 4 içme suyu tesisinin de proje ve planlama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Bolu’da ikamet eden vatandaşların ev adreslerine gönderilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı mektubu gören ve okuyan bir çok vatandaş, soyadlarına gelen bu mektupları hatıra olarak saklamaya başladılar.