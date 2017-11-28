Haber: Kasım ŞAHİN

KÖROĞLU'NA ATIF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu’nun simgesi olan Türk Dünyasının kahramanı olan Köroğlu’ndan bahsederek şu konuşmayı yaptı; Bizim asıl karşı olmamız gereken atom bombasının kendisi kadar, onu ortaya çıkaran, masum insanlar üzerinde kullanmayı meşru gören zihniyettir. Bizim asıl mücadele etmemiz gereken teknolojinin insanlığın adım adım kendi kıyametine sürüklenmesinin aracı haline getirilmesidir. Köroğlu tüfek icat oldu mertlik bozuldu demişti. Biz de diyoruz ki kitle imha silahları çıktı, insanlık bitti.

Şüphesiz her buluşun arkasında, ona hayat veren zihniyet ve dünya algısı vardır. Müslümanların atom bombası, nükleer füzeler gibi kitle imha silahlarına öncülük etmemelerinin temel sebebi herhalde geri kalmışlıkları olamaz. Bu tarz bir teknoloji, her şeyden önce Müslümanların zihin yapısına, hayata, insana ve tabiata bakışlarına aykırıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bu konuşmayla hem toplantıya katılanlara hem de dünyaya verdiği mesajla Köroğlu’nda tanıtmış oldu. Bu konuşma Bolulu siyasetçiler ve vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı.