Özel Haber: Kasım ŞAHİN

5 Arap ülkesinin Katar’la ilişkisini kesmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Katar ülkesine Bolu Komando Tugayında görev yapan 40 Subay, Astsubay, er ve erbaş gönderildi. Yaklaşık 3 aydır Katar’da görev yapan 40 personel Katar Türk Üssünde Katarlı askerleri eğitmenin yanı sıra bölgede güvenliğinde sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara Unsur Komutanlığını ziyaretindeki törende, Bolu 2. Komando Tugayı askerleri tarafından yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76 ile karşılandı. Tüfeklerin, birliği 10 gün önce ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatı üzerine gönderildiği öğrenildi.

Erdoğan, Doha'daki resmi temasları sırasında, Katar TSK Kara Unsur Komutanlığını da ziyaret ederek, incelemelerde bulunmuştu.

ARAPÇA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla düzenlenen törende, Bolu 2. Komando Tugayı Mehmetçik'in silahları dikkat çekti. Katar'da görevli Türk askerlerinin yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76 kullandıkları görüldü.

Bolu 2. Komando Tugayı Askerlerine, Türkiye'yi ve Türk milletini temsil ettikleri bu kutlu görevlerinde başarılar dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Katarlı dostlarımıza, sizlere verdikleri destek, gösterdikleri kolaylık, sağladıkları ve sağlayacakları imkanlar için teşekkür ediyorum. Allah'tan, Körfez bölgesinde ve tüm coğrafyamızda yaşanan krizlerin bir an önce suhuletle sonuçlanmasını niyaz ediyorum. Rabbimden bizleri tüm kardeşlerimizle birlikte güvenli ve müreffeh bir geleceğe kavuşturmasını diliyorum. Rabbim sizleri her türlü kazadan, beladan, tehlikeden muhafaza eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun."Erdoğan, sözlerini Arapça "Allah'a emanet olun." diyerek tamamladı.