Haber: Kasım ŞAHİN

31 Aralık 2017 tarihinde Karaçayır Kapalı Spor Salonunda Ak Parti İl Başkanlığı 6. Olağan genel kuruluna katılması günler öncesinden programlanan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı da, olağan genel kurulun iptal edilmesiyle birlikte iptal edilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pazar günkü program akışı da değiştirildi. Saat 15.00’de Düzce ilinde olması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu programı saat 13.00 alındı ve Erdoğan Bolu’ya uğramadan direk olarak Düzce iline geçecek. Erdoğan’ın, Bolu’da yapılması beklenen kongre adaylarını yakın takibe alacağı ve kararı da en kısa zamanda kendisinin vereceği iddia edildi.