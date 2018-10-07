Haber: Ceylan BEYKOZ

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimlerini arttırdı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine zabıta ekipleri haksız kazanç elde etmeye çalışan fırsatçılara yönelik harekete geçti. Ekipler 6502 sayılı yasanın 54. maddesi gereğince marketlerde etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimi yapıyor. Zabıtası Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki marketlerde, mağazalarda fiyat etiketlerinin kontrolünü yaparak, raftaki fiyat etiketi ile kasadaki fiyat etiketi arasında fark bulunan işletmelere ceza yazdı.

İl genelinde denetimlerini düzenli aralıklarla sürdüren zabıta ekipleri, uygulamalarıyla vatandaşların yaptıkları alışverişlerde olası mağduriyetlerin önüne geçiyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyat etiketlerinin reyon ve kasada aynı olması hususunda vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.