banner133

banner128

banner101

12 Nisan 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Cumhurbaşkanı sürprizi!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geredeliler Derneğinin Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlediği '15 Temmuz Gazileri Geredelilerle Buluşuyor' etkinliğine telefonla canlı olarak bağlanarak sürpriz yaptı.

    12 Nisan 2017 Çarşamba 10:11
    Bu haber 127 kez okundu
    Cumhurbaşkanı sürprizi!
    Foto galeriye git

     

    Haber; Bulut ALTUNDAL

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geredeliler Derneğinin Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlediği '15 Temmuz Gazileri Geredelilerle Buluşuyor' etkinliğine telefonla canlı olarak bağlanarak sürpriz yaptı. Sala ve Kur'an tilaveti ile başlayan gecenin açılış konuşmasını yapan Geredeliler Dernek Başkanı Cafer Alagöz, "15 Temmuz gecesi 2 şehit ve 54 gazimiz var. Vatanın bekası için meydanlara inen Geredeliler her daim devletine sadıktır. Bunun en somut göstergesi hemşerilerimizin 15 Temmuz'da gösterdiği iradedir" ifadelerini kullandı.

     

    GECENİN SÜRPRİZİ

    Gaziler Havva Altuntaş ile Hüseyin Demir'in 15 Temmuz gecesini anlattığı etkinlikte AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, ANFA Genel Müdürü Ramazan Arslan ile GERKAV Başkanı Ziya Kahraman da bir konuşma yaptı. Gecenin sürprizi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla bağlanması oldu. Erdoğan, Geredelileri 15 Temmuz gecesi ülkelerine, istiklallerine ve istikballerine sahip çıktıkları için tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar Geredeliler her zaman yanımızda yer aldı, bundan sonra da yanımızda yer alacaklarına inanıyorum. Pazar günü yapılacak olan bu halk oylamasında özellikle Ankara'daki Geredeli kardeşlerimin, Bolu Gerede ile irtibatlarını çok daha sıkı tutmasını ve Gerede'de sandıkların patlatılmasını, Ankara'da ise tüm Geredeli kardeşlerimin bütün komşularıyla çok ciddi bir dayanışma içinde olarak bunun sandığa yansımasını sağlayacaklarına inanıyorum" dedi.

     

    BİRLİĞE VESİLE OLSUN

    Programa katılanlara selamlarını gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan Pazar gününün ülkemiz için milletimiz için birliğe, beraberliğe vesile olmasını diliyorum" temennisinde bulundu. Yoğun katılımın yaşandığı gecede 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile gazilerine derneğin bir de sürprizi oldu. Geredeliler Derneği tarafından şehit aileleri ile gazileri umreye götürme kararı alındığı açıklandı.

    Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanı, Recep, Tayyip, Erdoğan, Geredeliler

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAYAT BOYU ÖĞRENMEK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ YEPAD “ da dan BOLU’DA “yarışma” …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir GERİ VİTES
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NEDEN HAYIR
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Alkışlar Boluspor’a
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GERÇEKTEN FARKINDA MISINIZ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Aşk’la…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Başbuğ Alparslan Türkeş
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR YENİÇAĞA/REŞADİYE (2)
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129