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24 Ocak 2017 Salı
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    • Cumhurbaşkanı ve Başbakanı davet edecek

    Ak Parti Genel merkezi tarafından Ankara’da gerçekleşecek olan 3 günlük İl Başkanları toplantısına katılacak ve Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhurbaşkanını ve Başbakanı referandum mitingleri için davet edecek.

    24 Ocak 2017 Salı 16:27
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    Cumhurbaşkanı ve Başbakanı davet edecek

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, bu gün Ak Parti Genel Merkezi’de gerçekleşecek olan ve 81 ilin il başkanlarının katılacağı 3 günlük toplantıya katılmak üzere Ankara’ya gitti. Gazetemize özel bir açıklamada bulunan Doğanay, “Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız 2 Nisan’da yapılması beklenen referandum öncesi seçim gezilerine çıkacaklar. Bende hem Cumhurbaşkanımızı ve hem de Başbakanımızı Bolu’da görmek istiyoruz. Bu nedenle gezilerinde Bolu’yu da ziyaret edip halkımızla birlikte olması için şifahen teklifte bulunacağım. Bolumuz ve Ak Parti teşkilatımız liderlerimizi yanlarında görmesinden dolayı mutlu olacağız” diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın davete icabet edip etmeyeceği ise merak konusu. 

    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, Genel, Merkezi, Ankara’da

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