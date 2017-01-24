Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, bu gün Ak Parti Genel Merkezi’de gerçekleşecek olan ve 81 ilin il başkanlarının katılacağı 3 günlük toplantıya katılmak üzere Ankara’ya gitti. Gazetemize özel bir açıklamada bulunan Doğanay, “Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız 2 Nisan’da yapılması beklenen referandum öncesi seçim gezilerine çıkacaklar. Bende hem Cumhurbaşkanımızı ve hem de Başbakanımızı Bolu’da görmek istiyoruz. Bu nedenle gezilerinde Bolu’yu da ziyaret edip halkımızla birlikte olması için şifahen teklifte bulunacağım. Bolumuz ve Ak Parti teşkilatımız liderlerimizi yanlarında görmesinden dolayı mutlu olacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın davete icabet edip etmeyeceği ise merak konusu.