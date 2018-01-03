Özel Haber: Kasım Şahin

Geçtiğimiz hafta Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Ak Parti 6. Olağan Kongresine sayılı günler kala Ak Parti Eski İl Başkanı Avukat Mehmet Emin Güz’ün bazı yerel internet sitelerinde İl Başkanlığına aday olacağı konuşuluyordu. Ancak, Güz daha adaylığını resmen açıklamadan kongre Cumhurbaşkanı tarafından iptal edildi ve Nurettin Doğanay’da il Başkanlığından istifa etti. Bu yaşanan olayların ardından Ak Parti Eski İl Başkanı Avukat Mehmet Emin Güz, ilk kez sadece gazetemize konuştu ve ileri bir tarihte gerçekleşecek olan kongrede İl Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.

“BİZİM BURADA ADAY OLMAMIZ GAYRİMEŞRU DEĞİLDİR”

Kongreye aday olmasının gayri meşru olmadığını ve siyasi partiler kanununa uygun olduğunu ifade eden Güz; “Bizim burada aday olmamız gayrimeşru değildir. Siyasi partiler kanununa da uygundur. Partimizin geleneğine de uygundur. Çünkü dediğim gibi birçok ilde birçok aday çıkmasına rağmen hiçbir yerde kongre iptal edilmedi. Bu nedenle bizim bu kongre iptalinin bizim aday olmamızla bir ilgisinin olmadığını düşünüyorum. İkinci bir husus ise neden kısa bir süre kala çıktığımız konusu gündeme getiriliyor. Bunun süresi olmaz. Bunu değerlendirecek olan adayın kendisidir. Uzun süre önce çıkmamız bizim lehimizedir. Çalışmalarımız daha fazla, daha çok yapma imkanını buluruz. İnsanlara daha fazla ulaşma imkanı buluruz. Biz tabi birçok değerlendirme yaparak, birçok istişare yaparak, teşkilatlarımızla, ilçe başkanlarımızla, İl Genel Meclis üyelerimizle, Milletvekillerimiz ile istişareler yaparak bu anlamda bir çıkış gerçekleştirdik. Süresi dediğim gibi aslında daha önce başlamıştı. Basına sızması ise bizim inisiyatifimiz dışında oldu. O gün basında duyulması programımız dahilinde değildi. Açıklamayı en son yapacaktık. Dolaysıyla sanki basına sızdığı gün aday olmuşuz gibi bir durum söz konusu. Ama ondan önce bizim irtibatta geçtiğimiz bütün dava arkadaşlarımız bizim daha önce bir çalışma yaptığımızı zaten biliyorlardı. Kaldı ki Kongre Divanı kurulduğunda belli bir süre verir. Derki aday olacaklar var mı? O süre içinde varsa aday olacak listesini sunar. Dolayısıyla o ana kadar zaten aday olma hakkımız vardı. 3 gün önce olsaydı daha iyiydi, 3,5 gün önce olsaydı veya 5 gün önce olsaydı gibi bu şekilde bir bakış açısının nerelere çekilmeye çalıştığını ben çok fazla anlamış değilim. Ama dediğim gibi bu istişareler neticesinde oldu.”

FASON BİR ADAY DEĞİLİM”

Fason bir aday olmadığını ve Cumhurbaşkanının vereceği her karara saygı duyacağını belirten Güz; “Bunu ben açıkça söyleyeyim. Şuanda tabi süreç farklı isleyecek. Bundan sonraki süreçte buraya, Kamuoyuna Genel Merkezimiz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği insanlar gelecek Genel Merkezimizden. Bu insanlar. Kamuoyu yoklaması olsun, teşkilat yoklaması olsun birçok veri ile birlikte belki birkaç adet belki bir aday belki de daha çok aday belirleyerek Cumhurbaşkanımızın takdirine sunacaklar. Cumhurbaşkanımız bu insanlarla görüşecektir. Bu görüşmeler neticesinde de tek liste olarak girilecektir. Bu süreç gerçekleşecektir. Fason bir aday değilim ki. Ben İl Başkanı olmak için çıktım yola. Beni takdir ederse sayın Cumhurbaşkanımız ben İl Başkanlığı noktasında yaparım. Ama takdir etmezse de yeni İl Başkanımıza desteğimiz devam eder. Biz bunu sürdürürüz. Şu aşamadan sonra tek aday olur. Tek liste girer. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle oluşan bir listeye karşı da aday olmam. Ama dediğim gibi bu yarışta varım. Şuanda onu söylüyorum. Ben birçok aday olabileceğini düşünüyorum şu aşamada. Sizinde duyduğunuz isimleri biz basından duyuyoruz. Ama birçok adayın olması güzel tercih noktası açısından. Halkla en fazla bütünleşen, mütevazi, halk gibi düşünen, halkın yanında yer alan. Çünkü bizim Ak Parti siyasi hareketi de biliyorsunuz son dönemde kendisini çek ediyor. Kendi öz eleştirisini yapıyor. Bu öz eleştiriye dayalı olarak da birtakım kriterlerle hareket ediyor. Bunlardan en önemlisi de halkın gönlünde yer alabilmek, halk gibi düşünmek. Yani mütevazi olmak. Aynı zamanda liyakat sahibi olmak gibi birçok kriteri göz önünde bulunduruyor. Bunları göz önünde bulundurarak bir şey ama az dahil olduğu zaman bu daha az sınırlı alanda olur. Çok aday olursa daha çok alternatif olur. Ben şuna inanırım. Eğer Cumhurbaşkanımız şu adayla gideceğiz diye karar verirse derim ki ben araştırmalar yapılmış, benden daha iyi yapılacağına karar verilmiş ve bu anlamda biz bunun arkasında durmamız gerekir diye düşünürüm. Benim göremediğimi başkaları görüyordur. Cumhurbaşkanımız görüyordur. Bunların araştırmasını yapıyordur. Biz bu davaya herhangi bir ikbal beklentisi içinde olmadan bizim hedefimiz şu 2019 seçimlerine en iyi şekilde hazırlanmak. Elbette yerel seçimlerde var bunun içinde. Ama yerel seçimler 2019 seçimleri için çok önemli oraya giderken. Bu anlamda da çok önemli. Bu yüzden bu süreçte hizmet etmek anlamında bir yola çıktık. O nedenle aday olduk.”

“KENDİSİNE BU DAVANIN BİR YOLDAŞI OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Açıklamalarının devamında kendisinin İl Başkanlığı döneminde Nurettin Doğanay ile beraber partide yaptıkları çalışmalar hakkında konuşan Güz; “Nurettin Doğanay kardeşimizle birlikte 2007 – 2009 yılları arasında İl Başkanlığı yaptığım dönemde birlikte siyaset yürüttük. Kendisi benim Başkanvekilim, siyasi hukuki işler başkanımdı. 2007 – 2009 yılları arasındaki geçen dönem hakikaten çok zor bir dönemdi. Çünkü 27 Nisan Muhtırasının verilmiş olduğu bir dönemdi. Aynı zamanda Referandumun yapıldığı bir dönemdi. Kapatma davasının açıldığı bir dönemdi. Bu dönemde omuz omuza gerçekten uyumlu bir şekilde dava arkadaşlığı yaptık. Bu dava arkadaşlığımızda devam etti. Kendisi İl Başkanı oldu ve 2 yıla aşkın bir sürede davamıza hizmet etti. Bu nedenle her zaman bizim ve Ak Partili dava arkadaşlarımızın gönlünde yerini almış bir kardeşimizdir, bir dava arkadaşımızdır. Nurettin Doğanay bey ile aynı zamanda bizim arkadaşlığımızda çok uzun yıllar devam etmiştir. Özel hayatımızda da arkadaşlığımız vardır. Bu anlamda yapmış olduğu hizmetleri takdirle anıyorum. Kendisine bu davanın bir yoldaşı olarak teşekkür ediyorum.”

