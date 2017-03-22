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22 Mart 2017 Çarşamba
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    • "Cumhurbaşkanına diktatör demek millete saygısızlıktır"

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni Yukarı Karaköy Mahallesi'nde vatandaşlara anlatarak, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde Cumhurbaşkanı seçilebilmek için seçmenlerin yüzde 50'den fazlasının oyunu almak gerekiyor. Bu denli yüksek bir oy oranıyla seçilen bir Cumhurbaşkanına diktatör demek önce millete saygısızlıktır" dedi.

    22 Mart 2017 Çarşamba 12:42
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    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 18 maddeden oluşan Anayasa değişikliğini ve değişikliğin beraberinde getireceği Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlatmak üzere, gündüz Sümer Mahallesi'nde çalışmalar yaptı, akşam ise, Yukarı Karaköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

    Yukarı Karaköy Mahallesi'nde düzenlenen ve çok sayıda mahallelinin katıldığı organizasyonda mahalle sakinlerine seslenen Ercoşkun, "16 Nisan'da yapılacak referandumla hükümet sistemini değiştirmek istiyoruz. Hayata geçmesini hedeflediğimiz Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile seçimsiz, kesintisiz 5 yıl hizmet süresi sağlanacak. 5 yılda bir yapılacak seçimlerde iki sandık kurulacak. Bir sandıkta milletvekili, diğer sandıkta Cumhurbaşkanı seçilecek. Artık söz de, karar da yüce milletimizin" dedi.

    "ERDOĞAN'IN HİZMETLERİNİ ARTIK MUHALEFETTE TAKDİR EDİYOR"

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, şöyle konuştu: "Muhalefet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin tek adam yönetimine ya da bir başka deyişle diktatörlüğe yol açacağını savunarak, yeni hükümet sistemine karşı çıkıyor. Fakat bu söylemi Sayın Erdoğan'dan sonrası için dile getiriyor. Hani düne kadar Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyordunuz. Demek ki artık muhalefette dünya lideri Sayın Erdoğan'ı hizmetleriyle takdir ediyor. Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 80 milyon. Şayet seçmen sayısı olan 50 milyon kişi sandık başına gitse, en az 25 milyon oyu aşan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. Yüzde 50 oy oranını aşan, bu denli yüksek bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilen birine diktatör demek, o adayı Cumhurbaşkanı seçen yüce millete saygısızlıktır."

    Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin sağlayacağı kazanımlardan da bahseden Ercoşkun,"Cumhurbaşkanı her vatandaşımız gibi yasalara tabi olacak. Cumhurbaşkanı Meclis'i tek taraflı feshedemeyecek. Cumhurbaşkanı Meclis'i feshederse, kendi görevini de feshetmiş sayılacak. Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e düşecek ve gençlerimizin önündeki seçilme yaşı engeli ortadan kalkacak” diye konuştu.

    "EMEKLİLİKTE KİŞİYE HİÇBİR AYRICALIK SAĞLAMAYACAK"

    2 yıl milletvekilliği yapan bir gencin emeklilik hakkı kazanacağı söyleminin son derece yanlış olduğuna dikkat çeken Ali Ercoşkun ayrıca, “Bugün 20 yaşında iş hayatına atılan bir erkek gencimiz emeklilik için 65 yaşını beklemek zorunda. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde 20 yaşında milletvekili seçilmiş bir gencimizde emeklilik için 65 yaşını beklemek zorunda olacak. Yani milletvekili seçilmek emeklilikte kişiye hiçbir ayrıcalık sağlamayacak. Bu yöndeki uygulamayı AK Parti Hükümetimiz 2004 yılında imza attığı düzenleme ile zaten yürürlükten kaldırmış, her vatandaşımıza eşitlikçi ve adil bir yaklaşım ortaya koymuştu" dedi.

    "İSTİKLALİMİZ İÇİN, İSTİKBALİMİZ İÇİN EVET"

    Açıklamalarının sonunda 15 Temmuz'da ve sonrasında hainlerin gerçek yüzünü herkesin gördüğünü belirten Ercoşkun, “FETÖ'nün, tıpkı PKK terör örgütü gibi, Türkiye'nin önünü kesmeyi amaçladığı artık net bir gerçek. 1915 de tüm dünyaya Çanakkale geçilmez sözünü söyleten Türkiye bugün Çanakkale’ye dünyanın en uzun köprüsünü inşa etmek üzere kolları sıvadı. Büyük Türkiye'yi, aydınlık geleceği tesis etmek için artık söz de, karar da mühürde yüce milletimizin. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da yapılacak referandumda, istiklalimiz için, istikbalimiz için, vatan için, bayrak için, millet için Evet diyoruz" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı

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