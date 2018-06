Haber: Semih Baykal

Seçim çalışmalarını Beşkavaklar Mahallesi’nde sürdüren AK Parti Milletvekili adayı Metin Vural’ın D-100 karayolu yakınlarında bulundan bir otelin önünde karşılaştığı Filistinli aile, kalabalık grubun Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki AK Parti kadroları olduğunu öğrenmesi üzerine araçlarının bagajındaki AK Parti bayrağını çıkartarak Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu. AK Partililerin şaşkın bakışları ve alkışları arasında Erdoğan’a olan sevgilerini “dünya lideri”, “1 numara”, “aşkım” diyerek ve parti araçlarından çalan “Dombra” eşliğinde dans ederek gösteren Filistinlilerin o anları ise an be an kaydedildi.