Haber: Kasım ŞAHİN

Türk Büro-Sen yöneticisi Sabahattin Yavaş’ın, 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmasına Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş ile çevre illerden gelen il başkanları ve Bolu’da faaliyet gösteren 11 sendika başkanı ile temsilci destek verdi. Yavaş, savunmasında; “2014 yılında sosyal paylaşım sitem fakelendiğinden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Leman ve Gırgır dergilerinin karikatürleri paylaşılmış. Bu konuyla benim hiçbir alakam yoktur. Bu durumu müfettiş raporlarıyla da kanıtladım. 2014 yılında Facebook hesabı varmış fake açılmış.Çalınmış muhtemelen.Alınan çıktılarla suç duyurusunda bulunulmuş müfettişfake olduğunu tespit etmiş.3-4 ay sonra tekrar şikayet edildim. Müfettiş bu sefer tespit yapmış ve suçsuz olduğum açıklanmıştı. 15 Temmuz hain girişiminden sonra tekrar gündeme gelmiş OHAL kapsamında yine şikayet edildim.Sendika yöneticisiyim ve bana kumpas kuruldu. 15 Temmuz hain girişiminden sonra Cumhurbaşkanını korumacı haline geldik. Gerek siyasi görüşüm gerek mesleğim böyle bir şey yapma sebebim yok.Bunun komplo olduğunu düşünüyorum adalete güveniyorum” dedi.

Mahkeme başkanı, dava ve duruşma Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği haberdar edildiği Cumhurbaşkanının gerek duyulması halinde müdahil olabileceği,bu aşamalarda yargının devam edilmesiPaylaşımlar için teknik araştırmaların yapılmasının ve Duruşma gününün 7 Nisan 2018’e ertelenmesine karar verdi.

BOLU’DA ADALET ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bolu Türk Büro-Sen yöneticisi Sabahattin Yavaş’a destek vermek için ilimize gelen Türk Büro Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, duruşma sonrası Adliye binası önünde şu açıklamayı yaptı: “Bolu Şube Başkan yardımcım Sabahattin Yavaş beyin davası için buradayız. 15 Temmuz ihaneti süreci sonrasında kamuda maalesef iktidar at izini it izine karıştırdı. İmzasız mektuplarla, dilekçelerle bir çok memura isnat edilen suçlar nedeniyle açığa alma işlemleri yapıldı. Anayasa, hukuk çiğnendi. Bugün burada çiğnenmiş hukukumuzu aramak ve adaleti sağlamak için buradayız. Davamız henüz sonuçlanmadı ve ertelendi. Ama biz şundan eminiz ki hukuk devleti Türkiye de halen vardır. Her ne kadar siyasi iktidar bir buçuk yıldır OHAL’le ülkeyi yönetse de, hukuku paspas etse de biz Adliyelerde hukuk, adalet aramaya devam edeceğiz. Bilinsin ki biz Türkiye Kamu Sen’iz. Biz hiçbir üyemizin mağduriyetine sessiz kalamayız. Biz hiçbir haksızlığı görmezden gelemeyiz. Üzülerek ifade etmeliyim ki şu anda boş yere burada hem mahkemeleri işgal ediyoruz hem de kamuoyunu işgal ediyoruz. Bu sadece ve sadece keyfi bir idarenin, yasa, kanun tanımız bir anlayışın ürünüdür. Daha önce iki defa maliye müfettişlerinin raporlarına rağmen suç unsuru olmadığı belgeler üzerinden 1 memurun Adliye’ye sürüklenmesi zaten bir utanç vesilesidir. Bu utanç vesilesi bizim kardeşimizin değil, bu ülkeyi yönetenlerindir. Bolu’da adalet aramaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.