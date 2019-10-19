Cumhurbaşkanına hayranmış!

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak; “Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık, kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemiş suretiyle dolandırıcılık” suçundan yargılanan Soner M., üzerine atılı suçlamaları reddeder, iş vaadiyle değil, borç para aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlardan Hayati Yazıcı ve Suat Kılıç’ın adlarına kullanarak Ercan D., Mehmet K. Ve Kerim D. isimli vatandaşlardan yüklü miktarda para alarak iş bulacağını taahhüt eden, fakat bu vaatleri yerine getirmeyen Soner M., savunmasında şunları söyledi;

“Öncelikle ben böyle bir suç işlemedim. Benden şikayetçi olan kişiler benim arkadaşlarımdır. Kendilerinden borç aldım. Şayet tutuklanmasaydım iki gün sonra bu borçlarımı ödeyecektim. Bu da olmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok severim ve kendisinin hayranıyım. Onun için kendisiyle çektirdiğim fotoları her yerde paylaşırım. Dolandırıcılık amacıyla bunu yapmadım. Bakanlıkta da çalıştığımı da kimseye söylemedim. Eski Bakanlardan Hayati Yazıcı’nın eşi benim Samsun’dan tanıdığım bir kişidir, bakanın da adını kullanmadım. Yeni eski bakanlarımızdan olan Suat Kılıç’da benim çocukluk arkadaşım. Onun da adını kullanmadım. Bana iftira atıyorlar”