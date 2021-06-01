Cumhurbaşkanına mektup yazdı

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye’nin belediye bütçesiyle yapılacak ilk camisi Bolu’da yükselecek. Bolu Belediyesi tarafından Borazanlar Mahallesi’ne kazandırılacak yeni cami için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdi. Mektubunda Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bağışta bulunduğu caminin inşası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da yardım kampanyasına bağışta bulunarak katkı vermesini talep etti.

“BURADA BİR CAMİ İHTİYACI OLDUĞUNU TESPİT ETTİK”

Gönderdiği mektuba ilişkin bugün bir açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Borazanlar Mahallesi’nde neden yeni bir camiye ihtiyaç duyulduğuna açıklık getirerek, “Borazanlar Mahallesi son 10 yılda nüfusunu 9’a katlamış bir mahallemiz. Yaklaşık 10 yıl önce 2 bin olan nüfus şimdi 18 bin. Bolu’da ortalama bin 500 kişiye bir cami düşüyor ama Borazanalar Mahallesi’nde 9 bin kişiye 1 cami düşüyor. Burada bir cami ihtiyacı olduğunu muhtarımızla ve mahalle halkımızla birlikte tespit ettik. Hisseli bir yer vardı, sağ olsunlar vatandaşlarımız hisselerini bağışlayarak bize cami yapma olanağını sundular. Biz de tapusunu çıkarttık, imarla ilgili işlemlerini tamamladık, projesini hazırladık, ihalesini hazırladık, yardın da ihalesi gerçekleştirilecek.” dedi.

“BİZİM BU CAMİYİ YAPACAK EKONOMİK GÜCÜMÜZ VAR”

“Türkiye’de belediye bütçesiyle yapılacak ilk cami” olma özelliğini taşıyacak cami için, vatandaşlardan gelen talep üzerine Bolu Valiliği’ne müracaatta bulunduklarını ve bir yardım kampanyası başlattıklarını bildiren Özcan, “Şu yanlış anlaşılmasın, bizim bu camiyi yapacak ekonomik gücümüz çok şükür var. Ancak vatandaşlarımız bu fikrimizi duyunca yoğun bir şekilde bize müracaat ettiler, ‘bu caminin sevabına biz de nail olalım’ dediler. Bu düşünceyle biz de yardım kampanyası başlattık. Bu kapsamda ben bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazdım. Akabinde Sayın Bahçeli olmak üzere tüm siyasi parti liderlerimize de ayrı ayrı mektup yazıp, katkıda bulunmak isteyip istemediklerini soracağız” diye konuştu.

“TAKDİR KENDİLERİNİN”

Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer siyasi parti liderlerinin yapacağı bağışlarla milli birliğin ve bütünlüğün dünyaya gösterilmesini sağlayacağını da belirterek, “Camiler Allah’ın evidir. Hepimiz de aynı Allah’ın kullarıyız. Bu anlamda tüm siyasi parti liderlerimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu cami için yapacakları bağış ve katkılar ülkemizde milli birliğin ve bütünlüğün sağlanmasına ve bütün dünyanın da bu birlik ve beraberliği görmesini sağlayacaktır. İşte bu düşünceden hareketle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm siyasi parti liderlerimize Bolu halkı adına ileteceğiz. Takdir kendilerinin. Bağış verirlerse de Allah razı olsun, vermezlerse de Allah Razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021, 11:24