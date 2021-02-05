Cumhurbaşkanına yalvardılar

Haber: G. Deniz Bakır

Kanser Kontrol Örgütü tarafından dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına belirlenen 4 Şubat Dünya Kanser günü dün kutlandı. Bolu da ise geçen yıl görevden ayrılan onkoloji doktorunun ardından kanser hastaları 9 aydır şifa aramak için il dışına sevk ediliyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji biriminde, uzman doktor krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl görevinden ayrılan Prof. Dr. Ümmügül Üyetürk’ün mecburi görev süresini tamamlamasının ardında geçen sene görevinden ayrılmasının ardından doktorsuz kalan Bolu ve ilçelerdeki kanser hastalarıyla 9 aydır dahiliye uzmanları ilgileniyor. Tedavileri yarım kalan hastalar adeta kaderine terk edilmiş durumda. Maddi ve manevi anlamda kendilerini zor bir sürecin içinde bulan kanser hastaları ve yakınları, çareyi çevre illerde tedavi olmakta arıyor. Korona virüsün bulaşma olasılığının en yüksek olduğu grupta yer alan kanser hastaları, tedavi uğruna yollarda perişan oluyor.

SİYASİLERE ÇAĞRI;

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde kanser hastalarının tek arzuları, ilimize bir an önce onkolog atanması iken bu konuda söz veren siyasilerin sözlerinde durmalarını bekliyorlar. Öncelikle Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı olan hemşerimiz Sabahattin Aydın ve sonrasında Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın’a seslenen kanser hastaları ve aileleri, “Ölüyoruz, tükeniyoruz bize sahip çıkın. Koca Bolu’ya bir tane olsun onkoloji uzmanı görevlendirin, çağrısında bulundular.

ERDOĞAN’A SESLENDİ;

Annesi kolon kanseri olan Ervan Bey, yaşadıkları durumu şöyle ifade etti: İlimizde binin üzerinde kanser hastası bulunuyor. Doktor ayrılana kadar günde yaklaşık 30 hasta kemoterapi tedavisi görüyordu. Annem de o hastalardan biriydi. Ancak ne hikmetse yeni bir onkolog ataması yapılmadı. Basından takip ediyoruz. Tek seferde 50 doktor geliyor ancak içlerinde onkolog yok. Benzer sıkıntıları yaşayan, kızı lösemi hastası olan Tahir Bey ise; “Yaşadığımız süreç çok sıkıntılı. Kızıma kemoterapi uygulanmıyor. Ankara’ya gitmek zorunda kalıyoruz. Gidiş geliş ücretleri 500 lirayı buluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Bu durumla ilgilenmeliler. Siyasiler bizlere çok sözler verdi. Yerine getirilmesini istiyoruz.” diye konuştu.