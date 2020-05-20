Cumhurbaşkanından yardım istedi

Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz ay coronavirüs nedeniyle Bolu Açık Cezaevinde iki çocuğuyla birlikte izne çıkartılan 33 yaşındaki Güler Araç, eşinin issiz olduğunu ve bu nedenle birisi 7 aylık diğeri 1.5 yaşında olan iki çocuğuyla cezaevin girdiğini belirterek; “Basit yaralama, hakaret ve tehdit suçundan cezaevine girdim.10 ay 25 gün cezam vardı bunun 3 buçuk ayını infaz etmiş bulunmaktayım, geriye 7 buçuk ayım var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Gerekirse bana kelepçeli ev sistemi versinler hiçbir şekilde evden çıkmayım ama iki çocuğum benim cezamı çeksin istemiyorum. Bu konuda bana yardım edilsin istiyorum. Kendim için değil çocuklarım için istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım çocuklarım için bana kelepçeli ev sistemi verin. Ben ev sisteminde dışarıya adımımı atmadan cezamı çekmeye razıyım. Size yalvarıyorum. İki tane evladım cezaevi ortamında perişan oluyor. Eşim işinden oldu. İki çocuğuma cezaevi ortamında bakamıyorum. Dışarıda bakacak kimsem yok. Eşim çocuklara bakamıyor. Allah rızası için size yalvarıyorum, bana yardımcı olun, kelepçeli ev sistemi verin bana. Sayın Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum. Bu yeni çıkan yasadan ben yararlanamıyorum. İki kez mükerrerim olduğu için tekrar cezaevine dönmemi istiyorlar. 31 Mayıs’ta cezaevine dönecekmişim. Yalvarıyorum kelepçeli ev sistemine çevirin cezamı. Cezaevi ortamında çocuklarım perişan olacak. Evim kira, insanların yardımlarıyla geçiniyorum. Eşimde bende perişan olacağız. Yalvarıyorum size bize yardımcı olun” dedi.

PERİŞAN OLDUK

Güler Araç’ın işsiz eşi Ahmet Araç’da şunları söyledi; “İşe girecektim, tam gireceğim aşamada eşimin teslim olması gerekiyordu. Bir buçuk ay boyunca çocuğumuzun birine bakmam gerekti. Şimdi ise bir işe giremiyorum, eşimin hükmü olmasa tekrar bir iş başvurusunda bulunacağım ama eşimin hükmü olmasından dolayı işe giremiyorum. İki çocukla eşim içerde kalamıyor, bir birini bir diğerini alıyorum. Ama çocuklar da dışarıda illaki anne şefkati istiyor. Perişan olduk. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz” açıklamasında bulundu.