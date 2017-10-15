Haber; Gönül Olutürk

FK Mobilya Sanat Evi’nde, Geredeliler dergisinin tanıtımının yapıldığı geceye siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen gecede Gerede Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cafer Alagöz, yayına giren dergileri hakkında açıklamalarda bulundu. Alagöz, içeriği dolu dolu bir dergiyi hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Alagöz, "Dergimizin kapağı olarak Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz Bolu ve Geredeli Gazilerle Buluşma Gecesi’ne telefonla bağlanması konusunu özellikle işledik. Çünkü ülkemizin içinden geçtiği o korkunç 15 Temmuz gecesi ve sonrasını unutturmak istemiyoruz. Bu vesile ile o gece gazi ve şehit olanları unutmuyoruz. 54 Geredeli gazimiz ile 2 şehidimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Dergide; 15 Temmuz gazilerinin o geceye ilişkin anılarının yer aldığı bir bölüm oluşturduklarını anlatan Alagöz, yine şehit ve gaziler ile ilgili yaptıklarını projelerin de dergide yer aldığı aktardı. Alagöz, dergilerinin 4 ayda bir yayınlanacağını da sözlerine ekledi. Ney dinletisi eşliğinde devam eden geceye internet fenomeni ‘Bir Geredeliye Sorduk - Emin Yalçın’ da skeçleriyle renk kattı.

Geceye; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, ANFA Genel Müdürü Ramazan Arslan, Bolu Federasyon Başkanı Yakup Evirgen, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurul Üyesi Murat Doğanay, çeşitli kurumların üst düzey yöneticileri, gaziler ve şehit yakınları, iş adamları ile derneğin kurucu üyeleri katıldı.







