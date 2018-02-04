Haber: Semih Baykal

Bolu Belediyesi binasına gelen N.Y. adlı bir şahıs Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük ebattaki asılı posterini gece saatlerinde iplerinden kesmeye başladı. Posterin iplerini kesmeye çalışan şahsı görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada N.Y. Erdoğan’ın posterinin yanında bulunan Atatürk posterini kastederek, “Atamın posterine zarar veriyor muyum? Atama saygım sonsuz” diye bağırarak Erdoğan'ın posterini iplerini keserek düşürdü. İşsiz olması nedeniyle eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen N.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. N.Y.'nin olayı gerçekleştirdiği sırada alkollü olduğu öğrenildi.