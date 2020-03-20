Cumhurbaşkanlığından covid-19 genelgesi

Haber: N. Halid Altundal

Küresel tehdit koronavirüse karşı ülkemizde alınan tedbirlerin sınırları genişletiliyor. Resmi Gazetenin 20 Mart 2020 tarihli sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek tüm etkinlikler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede şu ifadelere yer verildi: “Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan COVID-19 salgını tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır. Söz konusu salgının ülkemizde yayılımının önlenmesi amacıyla, ülkemizde gerekli önlemler alınmaktadır.

NİSAN AYI SONUNA KADAR ERTELENDİ

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür.”

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020, 13:28