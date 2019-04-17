Cumhuriyet Başsavcılığı detayları açıkladı



Gizli bir görev için geldiklerini söylemişler

İlimiz Mudurnu ilçesinde Jandarma operasyonu ile yakalanan definecilerle ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından detaylı bir açıklama yapıldı.

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Mudurnu ilçesine bağlı Güney Felakettin Köyü'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 TIR üzerinde getirdikleri iş makineleri ile kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı. Yakalananlardan bazılarının üst düzey devlet görevlisi olduğu iddiaları üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada konuyla ilgili detaylı bilgiler yer aldı. Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “13 Nisan 2019 tarihinde, kendisini J.Muh. Albay olarak tanıtan K.Y. ile kendisini Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürü olarak tanıtan M.K. ve beraberindeki H.K. ve H.S.Ç.'nin Bolu İl Jandarma Alay Komutanı ile görüşmek üzere geldikleri, M.K. ve K.Y.'nin Bolu İl Jandarma Alay Komutanı ile aynı gün görüştükleri, imza altına alınan tutanağa göre görüşmede J. Muh. Albay K.Y.'nin ‘gizli bir görev için geldiklerini, bu görevi Hacı isimli şahıstan öğrendiğini ve işin başında külliyeden birisinin olduğunu, Bolu'da bir operasyon yapılacağını, operasyon ile ilgili detayları emniyet müdürü M.K'nın anlatacağını’ beyan ettiği belirlenmiştir. Emniyet müdürü M.K'nın ise ‘Güneyfelakettin köyünde bir kazı yapılacağını, bu konuda tüm araştırmaların yapıldığını, kazı sonrasında çıkan malzemelerin Ankara'da külliyeye götürüleceğini ve gizli ödeneğe aktarılacağını’ belirterek, bölgede jandarma ve sivil kimsenin bulunmamasını istedikleri öğrenilmiştir. Bolu İl Jandarma Alay Komutanı tarafından konunun aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımıza aktarılması üzerine kendisi ile görüşen şahısların gerçek kimlikleri ve bu şekilde bir görevlendirme olup olmadığı soruşturulmuştur. Bolu İl Jandarma Alay Komutanı tarafından adı geçen şahısların bu şekilde bir resmi sıfat ve görevlendirilmelerinin teyidinin alınamadığı bilgisinin verilmesi üzerine 14 Nisan 2019 tarihinde Bolu ili Merkez Güneyfelakettin Köyü Kaya Altı mevkiinde bulunan A.Y. ve Ş.Y. isimli şahıslara ait tarlada iki adet iş makinesi ile kaçak kazı yapan şüpheliler H.S.Ç., B.Ü, H.A.K, M.K., F.E., H.K., Ş.Ü., H.K., M.K., S.Ö., D.F., K.E.A. kaçak kazı yaparken suç üstü yapılmıştır. Aynı gün, olayla ilgili daha önce Bolu İl Jandarma Alay Komutanı ile görüşme gerçekleştiren J. Muh. Albay K.Y. ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürü M.K. yine Bolu İl Jandarma Alay Komutanı ile görüşme yapmak üzere bulundukları otelde yakalanmışlardır. Şüphelilerden; H.S.Ç., F.E., K.Y., H.A.K, M.K., H.K., H.K., S.Ö. tutuklanmaları istemiyle Bolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişler, Bolu Sulh Ceza Hakimliği'nin 16 Nisan 2019 tarih ve 2019/134 sorgu sayılı kararı ile de; Şüphelilerden; K.Y., M.K., H.S.Ç., F.E., H.K. tutuklanmış, H.A.K., H.K., S.Ö. adli kontrol altına alınmıştır. Şüphelilerden B.Ü., M.K., Ş.Ü., M.K., K.E.A, D.F. ise alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 22:55