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07 Şubat 2018 Çarşamba
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    • Cumhuriyet Başsavcısı Yaman’dan anlamlı proje

    Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu gereği üç ayda bir yapılan koruma kurulu toplantısı koruma kurulu başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman başkanlığında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

    07 Şubat 2018 Çarşamba 11:28
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    Cumhuriyet Başsavcısı Yaman’dan anlamlı proje
    Haber: Kasım ŞAHİN

    Toplantıya denetimli serbestlik hizmetlerinden sorumlu Cumhuriyet savcısı Mehmet Emin ÇIPLAK, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Kara, kurul üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

    Toplantı, koruma kurulu başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman'ın açılış konuşması ile başladı. Ardından Denetimli Serbestlik uzmanları tarafından gündeme ilişkin yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine slayt eşliğinde bilgi verildi.

    Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün planladığı “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor” eğitim projesine katılacak yükümlülerin sayısının artırılmasını ve bu alanda yükümlülerin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan haklarında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen yükümlülerin tedavileri ve tedavi sonrası yürütülecek rehberlik ve benzeri faaliyetleri için Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi bünyesinde bulunan AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) birimi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün daha fazla işbirliği yapması gerektiğini dile getirdi.

    Toplantının devamında;Denetimli serbestlik altında denetim ve takibi yapılan özellikle çocuk ve genç yükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önüne geçmek, toplumsal uyum süreçlerine katkı sağlamak amacıyla sportif ve kamp faaliyetlerine yönlendirilmeleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılmasına ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilisinin bir sonraki koruma kurulu toplantısına davet edilmesine,

    Girişimcilik eğitimi ve mesleki becerisi olan denetimli serbestlik yükümlülerinin Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne yönlendirilerek hibe desteği için bireysel projeler hazırlanmasına, Yükümlülerin mesleki beceri ve sanat edinmeleri için yapılacak fotoğrafçılık projesine gerekli materyal desteğinin sağlanması amacıyla BOFSAD, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Kızılayı Bolu Şubesi ile iletişime geçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

    Son olarak; toplantının genel değerlendirmesi yapılarak topluma faydalı sonuçlar elde edilebilmesi dilek ve temennileriyle koruma kurulunun 2018 yılı Ocak ayı toplantısı tamamlandı.

    Anahtar Kelimeler: Denetimli, Serbestlik, Hizmetleri, Kanunu, Gereği

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