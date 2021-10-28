Cumhuriyet coşkusu Hıghway’de

Haber: Uğur Balaban

29 Ekim Cuma günü 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek Bando gösterisinde, Bolu Belediyesi Cumhuriyet Bandosu’nun muhteşem gösterisi ile Cumhuriyetin coşkulu sesi HighWay’de yükselecek. Bando gösterisi finalinde 12 kişiden oluşan Cumhuriyet Bandosu, Türk Bayrakları eşliğinde mini bir konserle Cumhuriyet şarkılarını seslendirecek. Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yıldönümüne özel HighwayOutlet’in dört bir yanı Türk Bayrakları ile donatılırken, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ziyaretçilerine dolu dolu yaşatmayı planlayan alışveriş merkezinde 29 Ekim Cuma günü Cumhuriyet marşları hep bir ağızdan söylenecek.